Japón vs Suecia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY jueves 25 de junio, juego del Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM; marcador online

Las Selecciones de Japón y Suecia se enfrentan este jueves 25 de junio en compromiso que definirá las posiciones del Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026, a disputarse en la cancha de Arlington, Texas, en donde los japoneses parten como favoritos luego de sus exhibiciones en sus primeros duelos.

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