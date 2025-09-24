Llegó a la Liga BBVA MX como una estrella europea, hoy le hace perder a su club más de 15 millones al año

La política de fichajes del Club América ha hecho que la institución voltee directamente a ver jugadores de Europa para traerlos a la Liga BBVA MX. Un ejemplo de ello es nada más y nada menos que Javairo Dilrosun, quien pese a no formar parte del primer equipo le cuesta al club alrededor de 15 millones.

Javairo Dilrosun llegó al América proveniente de la Liga de los Países Bajos como una clara respuesta a las bajas que el club tuvo luego de uno de sus tres campeonatos consecutivos. No obstante, vale decir que la etapa del neerlandés en la Liga BBVA MX ha tenido momentos por demás decepcionantes.

¿Javairo Dilrosun, “joya” de la Liga BBVA MX, sigue en el Club América?

La respuesta es sí. Y es que, pese a que el torneo Apertura 2025 comenzó hace unas semanas y el periodo de transferencias culminó en días pasados, la realidad es que América no tuvo la oportunidad de “deshacerse” de Javairo Dilrosun luego de que ningún equipo quisiera pagar su carta.

Cabe mencionar que el atacante neerlandés estuvo en préstamo por un mes con el LAFC de la MLS, equipo en donde sumó dos tantos; sin embargo, la escuadra angelina no hizo efectiva la compra del jugador, quien hoy en día entrena con la Sub-21 sin que esto signifique que tenga minutos efectivos en el cuadro en turno.

¿América debe pagarle a Javairo Dilrosun aunque no juegue?

Si bien el atacante no está registrado para tener minutos en la Liga BBVA MX luego de que el América tenga ocupadas todas sus plazas de No Nacidos en México, cabe mencionar que la directiva azulcrema aún sigue pagando un contrato por el jugador, el cual asciende a poco más de 15 millones de pesos por año.

Y es que, según información de Récord, Javairo Dilrosun tiene un contrato de un millón de dólares al año con el América, siendo este uno de los salarios más importantes del club que, sin embargo, desperdicia en un jugador que no ha visto acción en la institución desde hace algunos meses.

¿Cuáles fueron los números de Javairo Dilrosun en la Liga BBVA MX?

Dilrosun llegó al América proveniente del Feyenoord en febrero del 2024. Con el conjunto de la capital del país el extremo por derecha sumó un total de dos mil 314 minutos distribuidos en 52 juegos, mismos en donde acumuló tres anotaciones y ocho pases a gol.