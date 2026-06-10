Vasco Aguirre, DT de México, a la prensa de Corea del Sur: “En 40 años no estaré aquí. Estaré en un cenicero en una iglesia”

El Vasco Aguirre respondió preguntas de todo tipo en la conferencia previa al partido vs Sudáfrica a horas del Mundial 2026. Desde cuestionamientos tácticos, pasando por lo que significa estar en otra inauguración en un Mundial y finalmente sobre si tiene definido su once inicial contra el cuadro africano. Javier Aguirre esquivó algunas y hasta tuvo tiempo para responder las preguntas de la prensa de Corea del Sur, con un tono bromista.

Te puede interesar: México vs Sudáfrica: Ver GRATIS y EN VIVO HOY la transmisión del jueves 11 de junio, partido inaugural y del Grupo A del Mundial 2026 TM; ceremonia en directo, por streaming y en vivo

Un integrante de la prensa surcoreana le preguntó al DT lo que significaba que estuviera de nueva cuenta como DT de México, luego de que en México 86 integró el plantel como jugador. El Vasco no dijo que era "un privilegiado" y finalmente en tono irónico remató "Lo único que es seguro es que en 40 años no estaré aquí (como DT de la Selección Mexicana). Estaré en un cenicero en una iglesia".

Aguirre soltó una sonrisa al final de la frase y luego atendió a una pregunta de la prensa sudafricana.

¿Qué dijo el Vasco Aguirre sobre su alineación titular vs Sudáfrica?

Javier Aguirre no reveló su once inicial vs Sudáfrica, a unas horas de la inauguración del Mundial 2026. Lo que sí dijo es que tenía bien estructurado su once inicial. Y ante la pregunta específica si ya tenía definido a quien atajaría en el debut en el estadio Ciudad de México, dijo que "no lo había comunicado" a Tala Rangel, Guillermo Ochoa o Carlos Acevedo.

En los últimos partidos, es el propio Rangel quien ha alineado como titular, mientras que Guillermo Ochoa ha sido suplente. Y en un partido amistoso entró como recambio del arquero de las Chivas de Guadalajara.

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre el aspecto mental de la Selección Mexicana?

El Vasco Aguirre destacó la unión que hay en el plantel de México. "Ellos mismos se identifican como una familia y eso me hace la chamba más sencilla", dijo el otrora DT de la selección de Japón y Egipto.

Luego, destacó que están preparados tanto mentalmente como futbolísticamente para el partido de debut vs Sudáfrica, del que dijo que "tenían mucho respeto" y que el futbol africano "había crecido mucho en los últimos años".

¿Dónde ver en vivo y gratis el México vs Sudáfrica?

El México vs Sudáfrica será transmitido en vivo y gratis, a través de las plataforma de TV Azteca, como la app y el sitio. Estos son los datos que debes de saber el partido inaugural del Mundial 2026:

