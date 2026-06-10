La respuesta de Javier Aguirre sobre el portero titular a HORAS del Mundial 2026

En la conferencia de prensa previa al tan esperado partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM el director técnico de la Selección Mexicana, Javier "El Vasco" Aguirre, tomó los micrófonos para aclarar diversas dudas tácticas de cara al debut ante Sudáfrica.

Uno de los temas centrales, y que más ha dado de qué hablar en las semanas recientes, es saber quién será el encargado de resguardar la portería en esta histórica justa mundialista.

A tan solo unas horas de que ruede el balón este próximo 11 de junio de 2026, fecha que la nauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, durante la ronda de atención a los medios, se le cuestionó de manera directa a Javier si ya había hablado en privado con el portero que saltaría como titular para el compromiso de mañana.

El estratega mexicano, mostrando el temple que lo caracteriza, contestó que aún no tiene a su portero titular definido, pero fue enfático al señalar que el nivel de competencia interna es altísimo y que cualquiera de los 26 jugadores convocados está completamente listo para ser titular en el momento que se le requiera.

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⁠"No he hablado con ellos sobre el 11 titular, los 26 están muy ilusionados, saben que en cualquier momento les puede tocar a ellos y no tengo ninguna duda de que lo harán muy bien, tanto en la portería, como el delantero, laterales, contención. Al que le toque salir lo hará muy bien y en la portería estoy muy tranquilo como lo he dicho hace mucho tiempo".

El Vasco igual mencionó un aspecto emocional fundamental. Reconoció que, en todo el tiempo que lleva dirigiendo a nivel profesional e internacional, la emoción por disputar un Mundial en su propio país es un sentimiento completamente único, y que los jugadores comparten esa misma ilusión y energía por hacer historia ante su gente.

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El jueves 11 de junio dará inicio la Gran Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM donde la Selección Mexicana recibirá a Sudáfrica, como en el Mundial de 2010 y podrás vivirlo en VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca, en televisión abierta por el Canal 7, y en nuestras plataformas digitales (APP y Sitio Web).

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