Javier Aguirre da importante anuncio sobre Hirving Chucky Lozano, a instantes de iniciar el México vs Paraguay

El entrenador Javier Aguirre dio unas palabras en una breve entrevista a David Medrano instantes antes del partido de México en contra de Paraguay de este martes 18 de noviembre, y el estratega del cuadro azteca explicó que en el caso de Hirving Chucky Lozano no lo podían sostener más debido a un tema físico por lo que fue mandado de vuelta a San Diego.

Sigue AQUÍ EN VIVO EL PARTIDO DE MÉXICO VS PARAGUAY

El timonel tiene muy clara la situación del Chucky y entiende que no hay una lesión importante, pero acotó que sí existe un diagnóstico de fatiga muscular que impide que pueda estar y jamás lo arriesgarían.

"Chucky no, Chucky tuvo que regresarse, aunque no tenía rotura de fibras, tiene ahí una fatiga muscular, una sobrecarga y lo mandamos a San Diego, los demás estamos muy bien", comentó Aguirre que así tuvo otras opciones para su alineación de este martes en contra de Paraguay, que peleará en este juego de preparación, cuando el Mundial inicia el 11 de junio.

Esta es la alineación de México para enfrentar a Paraguay

1 Luis Malagón

15 Israel Reyes

4 Edson Álvarez

19 Jesús Orozco

20 Mateo Chávez

6 Erick Lira

11 Gil Mora

14 Marcel Ruiz

21 Jorge Ruvalcaba

9 Raúl Jiménez

17 Orbelin Pineda

Javier Aguirre pide a México, pelearle a Paraguay

Javier Aguirre también agregó que le ha pedido intensidad a sus jugadores y agregado a ello, mucho orden y no recibir goles.

"Les hemos pedido eso, que seamos igual de intensos que los rivales, que tengamos buena distribución de balón, buena ocupación de campo que seamos solidarios y que lleguemos hay que concretar las jugadas, todo ese tipo de conceptos que hemos venido manejando, mucho orden, la portería en cero", recalcó Aguirre.

Este partido de México ante Paraguay, significará además el duelo entre México que es sitio 14 del mundo en el ranking mundial de FIFA y el cuadro guaraní que está en el escalón 39.

Gil Mora y Ruvalcaba tienen tiempo límite en el partido de México vs Paraguay

Finalmente Aguirre tiene bien presente que Gilberto Mora y Jorge Ruvalcaba, no estarán los 90 minutos, pues tienen muy pronto la fase de Play In con Xolos de Tijuana y con los Pumas de la UNAM.