Nota

México vs Paraguay: Alineaciones del partido rumbo al Mundial del 2026

México se enfrenta ante Paraguay en un encuentro de alto calibre, que marca el cierre de su preparación este año rumbo a la Copa del Mundo que arrancará el 11 de junio.

mexico paraguay partido amistoso alineaciones
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Selección Azteca
La Selección Mexicana de Futbol se enfrentará ante Paraguay HOY 18 de noviembre, en un juego de preparación rumbo al Mundial del 2026 que arranca el 11 de junio y ante el cual los apuntes que obtengan las selecciones serán cada vez más relevantes para esta histórica justa mundialista de 48 selecciones.

Sigue aquí EN VIVO el México vs Paraguay

México sigue sus preparativos y cuando ya se ha enfrentado ante equipo asiáticos como Japón y Corea, ahora siguen los exámenes ante conjuntos Sudamericanos y luego de haber enfrentado a Uruguay en un empate que dejó mucha polémica por el 0-0, pero más aún por las declaraciones de Raúl Jiménez , sigue el turno de medirse ante Paraguay, que amarró su boleto al Mundial y tiene ganas de ser un serio competidor.

Para este partido de Fecha FIFA, el entrenador Javier Aguirre, de México, y el timonel Gustavo Alfaro, del cuadro guaraní, mandarán lo mejor a la cancha pero también para probar o apuntalar estrategias.

Este es el 11 inicial de México para enfrentar a Paraguay

1 Luis Malagón

15 Israel Reyes

4 Edson Álvarez

19 Jesús Orozco

20 Mateo Chávez

6 Erick Lira

11 Gil Mora

14 Marcel Ruiz

21 Jorge Ruvalcaba

9 Raúl Jiménez

17 Orbelin Pineda

Este es el 11 inicial de Paraguay para enfrentar a México

12 Orlando Gill

2 Gustavo Velazquez

5 Alexis Duarte

7 Ramón Sosa

8 Diego Gómez

9 Antonio Sanabria

10 Miguel Almirón

13 Alan Benitez

20 Braian Ojeda

23 Matías Galarza

24 Agustín Sandez

El lugar que ocupan México y Paraguay en el Ranking de la FIFA

La Selección de México, en el último ranking que fue el de octubre, fue ubicado entre los mejores 15, apareciendo en el sitio 14 del mundo logrando ser el mejor en ese sentido de la Concacaf. Por su parte, se encontró en el sitio 39 del mundo y cayendo para ese análisis dos lugares.

¿Dónde ver México vs Paraguay GRATIS y EN VIVO?

La transmisión del partido de México en contra de Paraguay, la podrás ver EN VIVO este martes 18 de noviembre desde las 7:20 PM, a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

