Javier Aguirre no se esconde tras eliminación de México en el Mundial 2026: ''Estas son las grandes ligas’’

Javier Aguirre y la Selección Mexicana de Futbol le dicen adiós a la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras caer en el Estadio Ciudad de México contra Inglaterra. El 'Vasco' sabe perfectamente lo que es enfrentar a equipos de clase mundial y sobretodo el tratar de no equivocarse ante este tipo de futbolistas. Poco más de 90 segundos sentenciaron al equipo nacional y los dos golpes fueron suficientes para acabar con el sueño mundialista.

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Tras la dura derrota ante los británicos, Aguirre dio la cara: ''No les puedo reprochar a nada, es futbol. Cometimos un par de errores en los goles que aceptamos. Ellos son un gran equipo, hicimos lo que pudimos. Estas son las grandes ligas, no te puedes equivocar, te condenan. Tuvimos un par de errores y me da tristeza por la gente. Mis jugadores pueden estar tranquilos, hicieron lo que pudieron ante un gran equipo.

Lo de César (Montes) lo arriésgamos hasta el final, hizo un gran esfuerzo y luego al final Santi y Raúl jugaron juntos. Lo del Memote ya fue una apuesta por la altura, ellos tenían uno menos. Al final no pudo ser, felicito a mis jugadores.'', destacó el seleccionador nacional en charla con la FIFA.

Octavos de final del Mundial 2026

Sábado 4 de julio de 2026

Canadá 0-3 Marruecos — 11:00 | Estadio NRG, Houston

Paraguay 0-1 Francia — 15:00 | Lincoln Financial Field, Filadelfia

Domingo 5 de julio de 2026

Brasil 1-2 Noruega — 14:00 | MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey

México 2-3 Inglaterra — 18:00 | Estadio Azteca, Ciudad de México

Lunes 6 de julio de 2026

Portugal vs España — 13:00 | AT&T Stadium, Dallas/Arlington

Estados Unidos vs Bélgica — 18:00 | Lumen Field, Seattle

Martes 7 de julio de 2026