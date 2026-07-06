Javier Aguirre no se esconde tras eliminación de México en el Mundial 2026: ''Estas son las grandes ligas’’
El estratega mexicano no pudo ocultar la tristeza tras la eliminación del cuadro nacional sin embargo, reiteró que van en el camino correcto para trascender.
Javier Aguirre y la Selección Mexicana de Futbol le dicen adiós a la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras caer en el Estadio Ciudad de México contra Inglaterra. El 'Vasco' sabe perfectamente lo que es enfrentar a equipos de clase mundial y sobretodo el tratar de no equivocarse ante este tipo de futbolistas. Poco más de 90 segundos sentenciaron al equipo nacional y los dos golpes fueron suficientes para acabar con el sueño mundialista.
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Tras la dura derrota ante los británicos, Aguirre dio la cara: ''No les puedo reprochar a nada, es futbol. Cometimos un par de errores en los goles que aceptamos. Ellos son un gran equipo, hicimos lo que pudimos. Estas son las grandes ligas, no te puedes equivocar, te condenan. Tuvimos un par de errores y me da tristeza por la gente. Mis jugadores pueden estar tranquilos, hicieron lo que pudieron ante un gran equipo.
Lo de César (Montes) lo arriésgamos hasta el final, hizo un gran esfuerzo y luego al final Santi y Raúl jugaron juntos. Lo del Memote ya fue una apuesta por la altura, ellos tenían uno menos. Al final no pudo ser, felicito a mis jugadores.'', destacó el seleccionador nacional en charla con la FIFA.
Octavos de final del Mundial 2026
Sábado 4 de julio de 2026
- Canadá 0-3 Marruecos — 11:00 | Estadio NRG, Houston
- Paraguay 0-1 Francia — 15:00 | Lincoln Financial Field, Filadelfia
Domingo 5 de julio de 2026
- Brasil 1-2 Noruega — 14:00 | MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey
- México 2-3 Inglaterra — 18:00 | Estadio Azteca, Ciudad de México
Lunes 6 de julio de 2026
- Portugal vs España — 13:00 | AT&T Stadium, Dallas/Arlington
- Estados Unidos vs Bélgica — 18:00 | Lumen Field, Seattle
Martes 7 de julio de 2026
- Argentina vs Egipto — 10:00 (aprox.) | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
- Suiza vs Colombia — 14:00 | BC Place, Vancouver