OFICIAL: Javier Aguirre deja de ser Director Técnico de México y CONFIRMA al nuevo DT

Javier Aguirre se va de la Selección Mexicana tras la eliminación en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México. El estratega tenía pactada su partida desde que tomó las riendas del combinado nacional y confirmó durante la conferencia de prensa que se va triste tras caer a manos del conjunto inglés.

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, Aguirre anunció que se despide de la Selección Mexicana y que Rafa Márquez será el encargado de seguir el proyecto del combinado nacional en el futuro inmediato con miras a la Copa del Mundo de 2030. Además, apuntó que todos sus jugadores deben irse con la cabeza en alto por su gran desempeño.

“Le di un gran abrazo a Rafa Márquez que continua con esto, que le vienen cuatro años muy buenos. Hay una base sólida”, dijo Aguirre en conferencia de prensa. "Es muy doloroso porque soñamos, nos ilusionamos y caer de esta manera duele mucho. Yo te diría que los 26 me hicieron muy feliz. Creo que deben irse todos con la cabeza en alto. Si hay una mira, una crítica, es para el entrenador porque él decide quién y cómo ”.

La reacción de Javier Aguirre cuando le preguntan sobre su futuro con la Selección Mexicana

“El Vasco” Aguirre atendió a Carlos Guerrero, de TV Azteca, tras el partido y le confió que se iba triste por dos errores puntuales. Además, el estratega dijo que su plan es descansar tras la eliminación, pero tiene como prioridad agradecerles a todos sus jugadores por el esfuerzo.

“Me voy triste en lo personal porque creo que esta familia, estos jugadores, podían haber hecho algo más. Nos equivocamos en dos acciones puntuales y me da pena por los chavos. Sí, sí, después no sé. Realmente, ahora mismo no tengo idea”, respondió Aguirre cuando “Warrior” le preguntó si planeaba descansar. “Ahora voy al vestidor para darles un abrazo a todos, agradecerles y ya está”.

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Javier Aguirre deja la Selección Mexicana después de tres ciclos mundialistas

Aguirre tuvo tres ciclos mundialistas al mando de la Selección Mexicana. El primero fue para Corea-Japón 2002 en el que llegó como bomberazo para calificar al torneo. Durante la Copa del Mundo en el continente asiático consiguió triunfos importantísimos sobre Croacia y Ecuador sumado a un empate histórico ante Italia. Lamentablemente, cayó en octavos de final ante Estados Unidos.

Después, el “Vasco” llegó al rescate para el proceso de Sudáfrica 2010. Durante el torneo en suelo africano, después de conseguir una clasificación agónica en el hexagonal final, Aguirre sumó cuatro puntos en la fase de grupos al empatar con Sudáfrica y vencer a Francia. Su segundo periplo al mando del combinado azteca acabó en octavos de final a manos de Argentina.

Rafa Márquez es el nuevo Director Técnico de México

El cambio de entrenadores estaba pactado desde el momento en el que el Vasco Aguirre tomó la batuta de la Selección Mexicana con Márquez como su principal asistente. El “Káiser” será anunciado en los días por venir.