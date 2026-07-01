Javier Aguirre no se va del todo satisfecho tras la victoria de México: ''Se nos fue el 10'’

Javier Aguirre ha ilusionado a todo un país con la Selección Mexicana de Futbol. La victoria del combinado nacional sobre Ecuador en los 16avos de final espantó todos los fantasmas en los duelos 'mata mata' de las justas veraniegas y de paso, mandó un mensaje a todos los combinados que continúan en la lucha por el trofeo.

A pesar del contundente triunfo y otro duelo sin recibir gol, el 'Vasco' habló en exclusiva con TV Azteca Deportes y fue tajante con lo que le faltó a su equipo para la perfección: ''La Final de la Copa Oro fue el mejor partido que hemos tenido, fuímos 90 minutos muy regulares. Aqui sobretodo cuando se echan atrás con un 5-4-1, no aprovechamos los espacios, tres para dos, tres contra uno, teníamos para hacer el tercero, se nos escapa ahí el 10 (de calificación).

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Anecdótico (cero goles en contra) creo que todos están haciendo un trabajo, desde los puntas, los que juegan, orientan, por un costado, por el otro. Los volantes trabajan mucho, hacen buenos recorridos, los de atrás también se la rifan y hoy, el Tala sacó de manos espectacular. El banquillo mismo, la gente está muy entusiasmada. Nos vemos el domingo. La convicción que tenemos y esto es increíble (voltea a ver el Estadio y su afición). Aún falta, es otro más (sexto partido).'', comentó Aguirre.

16avos de final del Mundial 2026 al momento

Domingo 28 de junio

Sudáfrica 0-1 Canadá

Lunes 29 de junio

Brasil 2-1 Japón

Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay

Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.

Martes 30 de junio

Costa de Marfil 1-2 Noruega

Francia 3-0 Suecia

México 2-0 Ecuador

Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs Congo

Bélgica vs Senegal

Estados Unidos vs Bosnia

Jueves 2 de julio

Suiza vs Argelia

Portugal vs Croacia

Viernes 3 de julio

Australia vs Egipto

Argentina vs Cabo Verde

Colombia vs Ghana

