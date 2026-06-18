Javier Aguirre revela a Azteca Deportes quién será el reemplazo de Cesar Montes en partido México vs Corea del Sur

Javier Aguirre tendrá que encontrar un suplente para César Montes, central mexicano que se perderá el partido de México contra Corea del Sur por la Jornada 2 de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, luego de que se fuera expulsado en el duelo inaugural ante Sudáfrica; sin embargo, el técnico nacional le reveló a Azteca Deportes quién será el elegido para cubrir ese puesto.

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Javier Aguirre revela quién suplirá a César Montes en el partido ante Corea del Sur

Javier Aguirre habló con David Medrano y Azteca Deportes sobre el encargado de cubrir el puesto de César Montes en el partido ante Corea del Sur en la cancha del Estadio Guadalajara.

"Edson (Álvarez), Israel (Reyes), inclusivo (Luis) Romo, pueden jugar, Romo juega con línea de cinco. Esos tres son los que tengo contemplados ahí para cualquier emergencia. Edson es ágil, inició su carrera ahí, tiene buen juego aéreo, se comporta bien en los cruce, tiene buena salida de balón, los tres tienen buen juego aéreo, Edson es más ligero y tiene buena salida de balón y Luis e Isra tienen oficio", dijo Aguirre en entrevista exclusiva con Medrano.

La Selección Mexicana necesitará de la victoria ante Corea del Sur en la cancha del Estadio Guadalajara, pero tendrá que enfrentar sus fantasmas ya que México nunca ha ganado fuera del Estadio Azteca cuando se presenta como anfitrión de una Copa del Mundo.

El conjunto mexicano llega a este encuentro con tres puntos en la bolsa gracias a su triunfo en la edición inaugural del Mundial 2026 ante Sudáfrica a la que doblegó por 2-0.

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