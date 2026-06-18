OFICIAL: Los narradores confirmados de TV Azteca para el México vs Corea del Sur, de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Selección de México disputará su segundo partido de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 TM este jueves 18 de junio en contra de su similar de Corea del Sur en duelo correspondiente al Sector A en la cancha del Estadio Guadalajara en donde el conjunto Azteca buscará asegurar su pase a la siguiente ronda, en un partido que podrás ver a través de la señal de TV Azteca.

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Los narradores de TV Azteca que transmitirán el México vs Corea del Sur

La Selección Mexicana vuelve a escena este jueves 18 de junio cuando se enfrente a Corea del Sur en partido de la Jornada 2 de la Fase de Grupos a disputarse en la cancha del Estadio Guadalajara.

El encuentro podrás verlo a través de la señal de TV Azteca desde las 18:30 horas, tiempo del centro del México, y por las plataformas digitales de Azteca Deportes completamente gratis.

El partido entre México y Corea del Sur será narrado por Christian Martinoli con el análisis de Luis García, Jorge Campos y Carlos Guerrero 'Warrior' para entregarte la mejor cobertura del encuentro.

Una victoria asegura a México su pase a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y encamina al conjunto Azteca a el liderato del Grupo A para continuar la ronda de eliminación directa en la cancha del Estadio de la Ciudad de México.

México vs Corea del Sur

Fecha: Jueves 18 de junio

Hora: 18:30

Estadio Guadalajara

Transmisión: TV Azteca y plataformas digitales de Azteca Deportes

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