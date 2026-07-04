Javier Aguirre revela si partido vs Inglaterra es el más IMPORTANTE de la historia de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana enfrentará a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México en el marco de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y Javier Aguirre, el director técnico del combinado nacional, considera que será uno de los partidos históricos en el futbol mexicano.

El estratega atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa y colocó el partido contra Inglaterra como uno de los más importantes en la historia del futbol mexicano al compararlo con los duelos de eliminación directa que se disputaron en México 1970 y 1986.

“El grupo sabe dónde está, sabe de las concentraciones masivas después de estos partidos, los jugadores tienen sus teléfonos echando humo y tienen el termómetro de dónde está la euforia, pero cuando yo veo que hay excesos, bajo la persiana y los guio”, dijo Aguirre en conferencia de prensa. “Sobre el partido más importante, no lo sé, es difícil saberlo, en el 62 vs España y en el 70 vs Italia y 86 vs Alemania, eran muy importantes, pero mañana será uno de ellos".

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México enfrentó a España en la fase de grupos del Mundial de Chile 1962 después de caer ante Brasil en su partido inaugural. La primera vez que México fue sede de una Copa del Mundo fue en 1970 y se llegó hasta los cuartos de final, donde Italia eliminó al combinado azteca por goleada de 4-1. Finalmente, el duelo contra Alemania en México 1986 también fue histórico porque de haberse ganado se habría llegado a ser uno de los mejores cuatro equipos del torneo. Sin embargo, los penales fueron la cruz de la selección.

Javier Aguirre responde si se le puede ganar a Inglaterra

Posteriormente, el entrenador mexicano fue cuestionado sobre si considera que su equipo tiene el nivel necesario para vencer a Inglaterra y avanzar a los cuartos de final. La respuesta de “El Vasco” fue sincera ya que espera que los que cometan menos errores se alcen con la victoria.

"Si no creyera que se le pudiera ganar, te lo diría abiertamente, pero creo fervientemente en el funcionamiento de mi equipo”, dijo Aguirre. “Va a ser un partido muy igualado y ganará el que cometa menos errores".