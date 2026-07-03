Escuela donde estudia Gilberto Mora lo felicita públicamente: “Este importante paso”

Gilberto Mora fue uno de los jugadores más elogiados en el triunfo de México 2-0 sobre Ecuador, que le dio el pase a los octavos de final, instancia en la que enfrentará a Inglaterra, a la que supera en cuestión de efectividad. Pero de lo que muy pocos se dieron cuenta fue de la felicitación pública que hizo la escuela donde estudia por este importante paso.

El Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, ubicado en Tijuana, Baja California, felicitó al que hoy en día es su alumno más destacado, pues con tan solo 17 años es pieza clave de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La preparatoria donde estudia Mora lo ha presumido en varias ocasiones, pues su día a día es complicado al conjuntar el futbol con las aulas.

Mora fue felicitado por su colegio por el gran partido que se mandó ante Ecuador.|Selección Nacional de México

“Felicitamos a Gilberto Mora por este gran triunfo y por su entrega, talento y compromiso en cada minuto dentro de la cancha. Su esfuerzo y dedicación son ejemplo para las nuevas generaciones que sueñan en grande. ¡Muchas felicidades, Gil! Vamos por más”, escribió el colegio donde estudia.

TE PUEDE INTERESAR:



Así son los días de Mora cuando estudia

A principios de este año, Gil compartió cómo son sus días al conjuntar el futbol con el estudio, cosa que no ha sido nada fácil, pues sus días comienzan demasiado temprano y terminan por la noche.

El canterano de Xolos compartió que un día normal arranca en su casa con el desayuno o en el club, si es que el equipo decide entrenar por la mañana. Permanece en las instalaciones hasta mediodía, ya que después acude al colegio a estudiar alrededor de 3 horas.

Morita regresa a su casa por la tarde para comer junto a su familia, para después tomar un pequeño descanso, ya que horas después entrena con su padre en un parque al que acude desde que era un niño, con el objetivo de mejorar la técnica individual, para cerrar con tareas de la escuela.

México vs. Inglaterra, solo por Azteca Deportes

México e Inglaterra jugarán los octavos de final este domingo 5 de julio en punto de las 5:30 de la tarde. El partido será transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes completamente en vivo, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García y Jorge Campos.