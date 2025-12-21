La Liga BBVA MX se pelea por un fichaje de 10 millones de EUROS: tres equipos estarían interesados

Los distintos clubes de la Liga BBVA MX se encuentran en plena preparación para afrontar el Clausura 2026. Luego de lo que fue el Apertura 2025, que tuvo a Toluca como bicampeón , el mercado de fichajes comenzó a moverse en México y, en estos últimos días, un futbolista argentino que está tasado en 10 millones de euros se encuentra en el foco al ser buscado por Tigres, Rayados y León.

Kevin Lomónaco es un jugador codiciado en la Liga BBVA MX

Reportes indican que Kevin Lomónaco, zaguero argentino de Independiente, es buscado por varios equipos de la Liga BBVA MX. En particular, el Grupo Pachuca (Club León) está interesado en sus servicios, además de haber tenido acercamientos por parte de Monterrey. El equipo regio viene de perder a Sergio Ramos , por lo que utilizaría el cupo de NFM (No Formado en México) para tratar de fichar al defensor de 23 años.

Kevin Lomónaco es buscado por la Liga BBVA MX|Crédito: @Independiente / X

Sin embargo, el diario Récord menciona que Tigres tiene la necesidad de reforzar la línea defensiva y también habrían puesto la mira sobre Lomónaco. Actualmente, los Felinos cuentan con Joaquim, Juan Purata, Jesús Angulo y Rómulo Zwarg en dicha posición, pero el argentino llegaría para ocupar el hueco que dejó vacante Javier Aquino tras su salida. De momento, no ha habido avances en las negociaciones.

Quién es Kevin Lomónaco y por qué es buscado por la Liga BBVA MX

Lomónaco es un defensor central argentino de 23 años de edad que suma experiencia en clubes como Lanús, Platense, Tigre y el Red Bull Bragantino de Brasil. Destaca por su estatura, midiendo unos 1.92 metros de altura, y por su potencia física. Su carrera dio un giro importante al llegar a Independiente en 2024, consolidándose como uno de los mejores defensores de la Liga Argentina y siendo convocado por Lionel Scaloni a la selección de Argentina.

Kevin Lomónaco es seguido en Europa

Además de tener propuestas de la Liga BBVA MX, el defensor surgido de Lanús tendría varios sondeos desde el futbol europeo. El Grupo Pachuca baraja la opción de llevarlo al Real Oviedo, mientras que otros clubes españoles como el Villarreal y Sevilla también lo tendrían en carpeta. Según Transfermarkt, su precio actual es de 10 millones de euros, monto que puede ser utilizado como referencia a la hora de negociar.