CONFIRMADO: Estos son todos los cracks que dejarán la Liga BBVA MX y no estarán en el Clausura 2026

La Liga BBVA MX vivió uno de sus mejores momentos durante el Apertura 2025, teniendo jugadores de gran calibre en el futbol de Primera División como es el caso de Ángel Correa, Allan Saint-Maximin, Alexis Vega, entre otros. Sin embargo, para el Clausura 2026, ya existen varias bajas confirmadas que le restarán poderío futbolístico y económico a la liga debido a la alta repercusión de estos futbolistas.

La lista de los jugadores estrella que no estarán en el Clausura 2026

Sergio Ramos (Rayados de Monterrey)

El histórico zaguero español puso fin a su ciclo en la Sultana del Norte tras la eliminación en semifinales. A pesar de su liderazgo, Ramos no renovó para 2026. Con 39 años, el campeón del mundo deja la Liga BBVA MX con el objetivo de cerrar su carrera en la MLS o buscar un último reto en el futbol europeo.

James Rodríguez (Club León)

El astro colombiano no continuará con los Esmeraldas para el Clausura 2026. Pese a destellos de su innegable calidad, su alto salario y la irregularidad física impidieron extender su vínculo. James busca ahora un destino que le garantice minutos competitivos para llegar en ritmo al Mundial 2026, explorando ofertas en Sudamérica y España.

Javier "Chicharito" Hernández (Chivas)

El máximo anotador de la Selección Mexicana cierra su segundo ciclo con el Rebaño Sagrado. La directiva confirmó que el delantero no entra en los planes deportivos para el próximo torneo. Tras un regreso marcado por las lesiones, "Chicharito" se despide de Guadalajara, dejando abierta la posibilidad de jugar un último año en Estados Unidos o, incluso, en Inglaterra.

Héctor Moreno (Rayados de Monterrey)

El experimentado defensor mexicano y excapitán de la Selección Mexicana ya no estará con Rayados de Monterrey. El exjugador de la Roma anunció su retiro del futbol profesional, por lo que ahora comenzará con una nueva etapa en su vida, ya sea ligada o no al deporte rey.