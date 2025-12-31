‘Chicharito’ se sincera sobre su 2025 con Chivas: “Fue un retroceso en vez de progresar…”

Termina el 2025 y de cara al 2026 comienzan las reflexiones en el mundo del deporte. Tal es el caso de Javier Hernández, quien se ha despedido de este año bajo incertidumbre luego de haber puesto fin a su segunda etapa con Chivas.

Mediante sus redes sociales, 'Chicharito' dio un mensaje agradeciendo lo vivido en 2025, año en el que tuvo momentos complicados desde la parte deportiva hasta la personal con sus familiares.

“Si alguien viniera y me dijera: ‘Javier, te voy a recopilar tu 2025: Terminarás el año sin saber dónde vas a jugar. La calvicie llegará y te injertarás pelo. Tendrás uno o dos de los años más complicados de toda tu carrera. Regresarás a la ciudad donde creciste y sentirás que fue un retroceso en vez de progresar. Te fundarán por compartir ideas tradicionales y al mismo tiempo, tu madre estuvo a punto de morir. Te realizarás una cirugía y te llevarás un buen susto. Por último, pasarás Navidad donde jamás te hubieras imaginado. Un pueblo muy bonito donde no hay más de 200 mil habitantes pero encontrarás al amor y mujer de tu vida. Sanarás todas las relaciones que tienes con tus seres queridos. Lo volvería a vivir absolutamente todo…", fueron las palabras de Javier Hernández en un reel compartido en Instagram.

Números de 'Chicharito' en su segunda etapa con Chivas

Durante su segunda etapa con el Club Deportivo Guadalajara, 'Chicharito' disputó 41 partidos con el 'Rebaño Sagrado' entre compromisos de Liga BBVA MX y Copa de Campeones de Concacaf, encuentros en los que hizo cuatro goles.

"El Club Deportivo Guadalajara informa que Javier Hernández Balcázar concluye su segunda etapa como jugador de las Chivas. El vínculo entre 'Chicharito' y el club de sus amores, el que lo formó e impulsó para convertirse en un histórico de nuestro balompié, perdurará para siempre. Javier es, sin duda, uno de los máximos referentes del futbol mexicano", fue el comunicado del cuadro de Guadalajara para dar a conocer la salida del delantero de 37 años de edad.

