OFICIAL: Los delanteros que tiene CONFIRMADOS el América para el Clausura 2026

A poco más de una semana para que de inicio el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, competencia que arranca el próximo viernes 9 de enero, los equipos siguen haciendo movimientos en el mercado de invierno para encarar de la mejor forma el certamen entrante.

En el Club América, equipo dirigido por André Jardine, el conjunto de Coapa no ha presentado refuerzos tras haber culminado el Apertura 2025 con el bicampeonato de Toluca, motivo por el que los aficionados exigen en redes sociales la presentación de nuevos elementos para disputar el siguiente torneo.

Delanteros del América para el Clausura 2026

Por ahora, en el cuadro azulcrema el ataque permanece a cargo de Allan Saint-Maximin, Brian Rodríguez, Isaías Violante, Javairo Dilrosun, Alejandro Zendejas, Víctor Dávila, Rodrigo Aguirre, Henry Martín y Raúl Zúñiga, pues el América no ha confirmado salidas ni llegadas a su plantilla para el Clausura 2026.

A lo largo del Apertura 2025, el Club América fue eliminado en la instancia de Cuartos de Final por Rayados de Monterrey. Ahora, la escuadra de Coapa debuta en el Clausura 2026 visitando a los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, juego a disputarse el 9 de enero a las 21:00 horas.

