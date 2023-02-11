Jean-Eric Vergne vuelve a subirse en lo más alto del podio

Jean-Eric Vergne, del equipo DS PENSKE, se llevó la victoria en el Greenko Hyderabad E-Prix 4, venciendo a la pareja de Envision Racing, Nick Cassidy y Sebastien Buemi sobre la línea, aunque Antonio Felix da Costa de TAG Heuer Porsche finalmente se quedó tercero después de que el suizo fuera penalizado después de la carrera.

El piloto francés volvió a ganar caminos con su primer viaje al escalón más alto del podio de Formula E desde Roma, Temporada 7, y lo hizo con cierto estilo. Vergne se abrió paso al frente de la manada en la vuelta 15: el doble campeón barriendo por Buemi en la horquilla después de que los Jaguares se hubieran quitado uno al otro de la ecuación dos vueltas previas.

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Ese momento vio a Sam Bird hacer una estocada en el lado sucio de la pista sobre el cuarto clasificado Sacha Fenestraz (Nissan). El británico no pudo conseguir que su I-TYPE 6 se detuviera a tiempo chocando con su compañero Mitch Evans, corriendo tercero en su momento, lanzando el auto del Kiwi a un lado enviándolo al retiro como al desafortunado Fenestraz.

El vigente campeón dela Formula E Stoffel Vandoorne (DS PENSKE) culminó en octavo puesto en su mejor resultado de la temporada hasta el momento, mientras que Andre Lotterer (Avalanche Andretti) y Edo Mortara (Maserati MSG Racing) estuvieron en el top 10.

Las posiciones en el campeonato de la Formula E

Con el triunfo Vergne salta a la tercera posición en la clasificación de Pilotos que es liderado por Pascal Wehrlein con 80 unidades, mientras el británico Jake Dennis tiene el segundo puesto. TAG Heuer Porsche ha tomado una ventaja de 23 puntos sobre Avalanche Andretti en el Mundial de Equipos. Envision Racing se ubica en la tercera posición.

La próxima carrera, el primer viaje de la Formula E a Sudáfrica y Ciudad del Cabo el 25 de febrero para la quinta ronda de la temporada 9.