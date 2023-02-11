Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Jean-Eric Vergne vuelve a subirse en lo más alto del podio

Jean-Eric Vergne (DS PENSKE) se lleva la victoria en el Hyderabad E-Prix 4, venciendo a la pareja de Envision Racing, Nick Cassidy y Sebastien Buemi

Jean-Eric Vergne ganador Hyderabad E-Prix 4
|fiaformulae.com

Escrito por: Fernando Campos

Jean-Eric Vergne, del equipo DS PENSKE, se llevó la victoria en el Greenko Hyderabad E-Prix 4, venciendo a la pareja de Envision Racing, Nick Cassidy y Sebastien Buemi sobre la línea, aunque Antonio Felix da Costa de TAG Heuer Porsche finalmente se quedó tercero después de que el suizo fuera penalizado después de la carrera.

El piloto francés volvió a ganar caminos con su primer viaje al escalón más alto del podio de Formula E desde Roma, Temporada 7, y lo hizo con cierto estilo. Vergne se abrió paso al frente de la manada en la vuelta 15: el doble campeón barriendo por Buemi en la horquilla después de que los Jaguares se hubieran quitado uno al otro de la ecuación dos vueltas previas.

Te puede interesar: Red Bull acepta ser afortunado por tener a Checo Pérez

Ese momento vio a Sam Bird hacer una estocada en el lado sucio de la pista sobre el cuarto clasificado Sacha Fenestraz (Nissan). El británico no pudo conseguir que su I-TYPE 6 se detuviera a tiempo chocando con su compañero Mitch Evans, corriendo tercero en su momento, lanzando el auto del Kiwi a un lado enviándolo al retiro como al desafortunado Fenestraz.

El vigente campeón dela Formula E Stoffel Vandoorne (DS PENSKE) culminó en octavo puesto en su mejor resultado de la temporada hasta el momento, mientras que Andre Lotterer (Avalanche Andretti) y Edo Mortara (Maserati MSG Racing) estuvieron en el top 10.

 

Las posiciones en el campeonato de la Formula E

Con el triunfo Vergne salta a la tercera posición en la clasificación de Pilotos que es liderado por Pascal Wehrlein con 80 unidades, mientras el británico Jake Dennis tiene el segundo puesto. TAG Heuer Porsche ha tomado una ventaja de 23 puntos sobre Avalanche Andretti en el Mundial de Equipos. Envision Racing se ubica en la tercera posición.

La próxima carrera, el primer viaje de la Formula E a Sudáfrica y Ciudad del Cabo el 25 de febrero para la quinta ronda de la temporada 9.

 

 

 

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP