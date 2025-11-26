¡MUCHO OJO! Estrella de la Selección Francesa podría reemplazar a Santiago Giménez

El AC Milan ha puesto en su punto de mira al delantero francés Jean-Philippe Mateta como posible refuerzo ofensivo para el próximo mercado, en una operación que tendría como objetivo sustituir al mexicano Santiago Giménez si el club decide mover ficha ante la incertidumbre sobre el rendimiento y el futuro del delantero azteca.

Según medios británicos y especializados en transferencias, Mateta quien actualmente está en el Crystal Palace y se ha convertido en estrella de la Selección Francesa, es un objetivo real y el atacante estaría receptivo a la idea de probar suerte en la Serie A.

¿Por qué interesa Mateta al Milan?

Mateta, de 28 años, ha despertado interés en San Siro principalmente por su físico, capacidad para jugar de espaldas y olfato goleador, características que encajarían con el perfil que busca Milán para complementar o reemplazar a su punta titular.

Además, las conversaciones contractuales entre Mateta y Crystal Palace parecen estancadas, lo que facilita la posibilidad de una salida si el club italiano presenta una oferta convincente.

¿Santiago Giménez en la rampa de salida del Milan?

El caso de Santiago Giménez en Milán añade contexto a la operación: el delantero mexicano fue fichado en enero de 2025 con grandes expectativas, pero en las últimas semanas ha visto cómo su protagonismo y efectividad se han puesto en duda, lo que ha abierto la puerta a que la entidad rossonera busque alternativas en el mercado invernal. La prensa deportiva italiana y regional apunta a que el club le ha pedido a Giménez una reacción deportiva inmediata para ganarse la continuidad en el once.

En lo económico, fuentes citadas por la prensa indican que Crystal Palace podría exigir una cifra elevada por Mateta, en línea con el valor de mercado del francés aunque el monto concreto dependerá de la negociación entre clubes y de la voluntad del jugador. Para Milán, la operación tendría que cuadrar con el plan deportivo y financiero del club de cara a la segunda parte de la temporada.

Por ahora la propuesta sigue en fase de rumores y sondeos, y cualquier movimiento concreto dependerá de la evolución del rendimiento de Giménez y de la capacidad de Milán para cerrar un acuerdo con Palace antes del cierre del mercado. Los aficionados pueden esperar novedades sobre este posible intercambio de piezas ofensivas conforme se acerque la ventana de fichajes.

