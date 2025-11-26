¿Cerca de irse? Milan le puso precio a Santiago Gimenez y ya hay 3 equipos interesados

El futuro de Santiago Gimenez no está claro en Europa, ya que desde hace varias semanas se viene hablando sobre una posible salida del atacante mexicano. En lo que va de temporada, el ‘Bebote’ lleva 9 partidos jugados sin encontrarse con la portería rival . Por esta razón, la directiva del AC Milan estaría analizando dar luz verde a su salida en el mercado invernal y ya tres equipos están interesados en sus servicios.

Los tres equipos que tienen en carpeta a Santiago Gimenez

De acuerdo a la información que comparte el medio internacional Calcio Mercato, el Sunderland de Inglaterra es el equipo que más está interesado en fichar a Santi Gimenez en el próximo libro de pases. Sin embargo, no sería el único club de la Premier League que intentaría realizar su fichaje , pues la misma fuente asegura que el Brentford también tiene al ex Cruz Azul en carpeta.

Santi Gimenez podría dejar Milan en invierno

El tercer equipo que buscaría contratar al delantero de 24 años es el Fenerbahçe de Turquía. Jhon Durán, goleador colombiano que se encuentra a préstamo, podría regresar a Al Nassr -club dueño de su ficha- debido a su bajo rendimiento y sus constantes lesiones. Allí es donde podría ingresar Gimenez en la ecuación, pues creen que podría ser un gran complemento en el ataque del equipo turco.

AC Milan ya le puso precio a Santiago Gimenez

Además de revelar a los equipos interesados, el mismo sitió compartió cuál sería la cifra que el Milan pediría para dejar ir a Santi Gimenez: unos 30 millones de euros. Los italianos buscarían recuperar la inversión realizada a principios del año 2025, cuando pagaron la misma cantidad de dinero para traer al mexicano desde el Feyenoord de Países Bajos. Sin embargo, es posible que esta cifra sea considerada alta.

AC Milan ya está buscando delantero para el mercado invernal

Santi Gimenez parece tener un pie y medio fuera de Italia, sobre todo porque se pudo dar a conocer que el Milan estaría buscando reforzar su delantera de cara al próximo mercado de pases. Según TeamTALK, medio internacional, el conjunto rossonero estaría buscando sumar a Jean-Philippe Mateta, francés que se desempeña como delantero en el Crystal Palace de la Premier League. ¿’Bebote’ tiene los días contados?