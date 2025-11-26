ÚLTIMA HORA: El país que lidera la venta de boletos para el Mundial 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino informó a través de las redes sociales oficiales de Instagram, el número preciso de boletos que se han vendido hasta ahora para el Mundial del 2026 que comienza en seis meses, que se inaugurará en el Estadio Ciudad de México el próximo 11 de junio.

Se han celebrado dos fases de venta de boletos y hasta ahora el cálculo de FIFA es de dos millones de boletos vendidos para la Copa del Mundo de 48 naciones y 104 partidos desde que rueda el balón hasta que concluya el evento del 19 de julio.

La FIFA explicó que de esos 2 millones de boletos que se han vendido hasta esta fecha, el País o los aficionados del País que más han comprado, es precisamente México por lo que como es costumbre, estarán muy oresentes no solo en esta sede local, sino también en Estados Unidos y Canadá.

Este es el mensaje de Gianni Infantino sobre la inauguración del Mundial 2026

"2 millones de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya han sido vendidas, con fans de más de 200 países y territorios asegurando su lugar para presenciar lo que será el más grande e inclusivo Copa Mundial de la FIFA de la historia", adelantó en su mensaje el líder de la FIFA quien enlistó a los países que más tickets han comprado.

Agregó que "en las dos primeras fases de entradas, los fans de nuestros tres países anfitriones :Canadá, México y los Estados Unidos, impulsaron el mayor número de compras, seguido por un increíble apoyo de Inglaterra, Alemania, Brasil, Colombia, España, Argentina y Francia".

Infantino sugirió no dejar pasar la siguiente ventana de venta de boletos para el Mundial que será el 11 de diciembre.

"Felicidades a todos los que ya han reservado sus asientos y para los que no lo han hecho, una nueva oportunidad comienza el jueves 11 de diciembre, pocos días después del sorteo final en Washington DC, cuando el período de entrada para el sorteo de la selección aleatoria comienza en FIFA.com/tickets".