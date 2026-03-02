Ganó 10 títulos con Messi, se retiró por una lesión en la rodilla y vender ropa le salvó la vida

La vida del futbolista pasa tan rápido que cuando menos se dan cuenta están retirados. Así fue lo que le ocurrió al francés, Jérémy Mathieu. Jugando al lado de Lionel Messi, ganando 10 trofeos con el Barcelona en los 3 años que estuvo y levantando la UEFA Champions League… a los 36 años una rotura de ligamentos le frenó su carrera profesional. Ahora, con depresión incluida, superó su retiro (o en eso está) gracias a la venta de ropa.

México vs Islandia | RESUMEN EXTENDIDO | Amistoso Internacional | Febrero 2026 | TV Azteca Deportes

¿Por qué la gente recordó la carrera de Jérémy Mathieu en estos días?

Esta particular situación se hizo pública porque el francés que se desempeñaba como lateral y central por izquierda, ofreció una entrevista para el medio beIN Sports. Allí habló de su carrera, el por qué terminó y cómo vender ropa (gracias a la invitación de un amigo) le sacó de la depresión. Y es que comenta que no estaba listo para el retiro. Esa lesión en el Sporting Lisboa lo llevó a un sitio oscuro.

“Intenté quedarme en el fútbol, como todo el mundo, pero probé con el fútbol amateur. Luego, él también trabaja ahí, sabía que yo necesitaba salir un poco de casa, porque llevaba mucho tiempo sin hacer nada y me dijo: Si quieres, hay un puesto libre. Y yo dije: Bueno, ¿por qué no?‘Y así fue, surgió naturalmente”.

Es decir, argumentó que necesitaba vida social, aunque también declaró en dicha entrevista que requerirá todavía de un proceso de recuperación en su salud mental. Las imágenes surgidas hace un tiempo hacen referencia a su participación en la venta dentro de una tienda de ropa deportiva. Hoy se encuentra mucho mejor… aunque parece que también tiene algunos temas legales de los que especificó no poder hablar.

¿Cómo fue la etapa de Jérémy Mathieu en Barcelona?

El francés llegó como un refuerzo sin reflectores, pero en general se le recuerda por ser cumplidor. Anotó 4 goles en 92 partidos que tuvo como culé y formó parte de aquel temible equipo dirigido por Luis Enrique. La afición le cataloga como un futbolista de culto, pues en esa época se utilizaba mucho un video donde se le veía fumando…. pero cuando le tocó jugar lo hizo honestamente bien.