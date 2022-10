Paola Badosa, la favorita en Guadalajara que lucha contra la depresión

La tenista española, Paola Badosa, busca hacer historia en el primer torneo WTA 1000 en México, sin embargo atraviesa una dura etapa en su vida personal luego de tanta irregularidad en su carrera.

La gallega es la mejor sembrada del Guadalajara Open. Badosa buscará recomponer en México un año de altibajos en el circuito de la WTA. Así lo comentó a la prensa

“Es mutuo, México me encanta, es uno de mis países favoritos, he venido a jugar aquí muchas veces y tenía muchas ganas de venir a Guadalajara después de todo, la verdad es que estoy muy contenta, siento mucho el apoyo de los fans y tengo muchas ganas de qué me vean jugar aquí y ojalá lo pueda hacer muy bien y que me puedan ver muchos días”, dijo Badosa.

Renata Zarazúa gana en Roland Garros

Hace dos años, la europea sufrió de depresión, y desde entonces ha tenido una lucha y aprendizaje constante con la salud mental.

“La mente creo que es muy importante de cuidarla, muchos vamos al gimnasio para trabajar el cuerpo y tenemos que también trabajar la mente, porque es algo muy importante, más en el tenis que estás constantemente yendo al límite mentalmente, así que yo lo trabajo mucho”, comentó Paola.

Te puede interesar: Renata Zarazúa, a una victoria del cuadro principal en el GDL Open

Badosa y la actualidad del tenis español

Hoy el tenis español vive un momento de ensueño con Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en la rama varonil, así como con Paola Badosa y Garbiñe Muguruza en la WTA.

“España siempre ha tenido mucha cultura del tenis, nos enseñan a ser muy competitivos desde jóvenes, Rafa Nadal ha inspirado muchos, a todos los jugadores, a mí la primera y creo que es una buena generación con Carlitos, Rafa, Carreño, Muguruza y yo, así que ojalá podamos estar muchos años”, sentenció la tenista española.

Te puede interesar: Fernanda Contreras y el sueño de jugar un WTA 1000 en México