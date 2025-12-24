INSÓLITO: canterano del Barcelona se retira a los 27 años por salud mental y nadie lo puede creer

Eric Montes es el canterano del Barcelona que se retira del futbol a los 27 años por salud mental, pues así lo dio a conocer en una conferencia de prensa luego de un partido en el que su equipo Algeciras empatara contra Villarreal B en la Tercera División de España, donde llegó a jugar un mexicano que tocó la gloria con el América .

"Cuando me rompí la rodilla, mi cabeza hizo clic. Físicamente, fueron los peores momentos que he pasado en mi vida por el dolor que sentía, pero mentalmente eran los mejores porque no tenía que despertar y ponerme una careta para venir a entrenar", compartió el español que jugó en la Masía, donde Rafael Márquez inició su carrera como técnico .

Eric Montes le puso fin a su carrera con un equipo de Tercera División de España|@ericmontesarce

El mediocampista refirió que volverá a su ciudad de origen para comenzar una nueva vida, de cero, aunque alejado del futbol, deporte que practicó desde los 4 años. “Quiero vivir mi vida”, fueron sus últimas palabras como jugador profesional.

¿Quién es Eric Montes, el futbolista que se retira por salud mental?

Eric fue un futbolista que inició en el deporte con tan solo 4 años, por lo que desde muy joven ingresó a la Masía. En la cantera del Barcelona pasó por varias categorías, hasta que en 2017 decidió tener minutos y firmó con el Girona FC.

El jugador que se desempeñó como mediocampista tampoco tuvo cabida con el club, por lo que fue cedido al Peralada en la Segunda División. Posteriormente, regresó al Girona y se incorporó a los equipos Cultural Leonesa, Albacete, Gimnastic de Tarragona y finalmente al Algeciras.

Montes no pudo cosechar ningún título durante su carrera y hasta el día de su retiro su precio en el mercado fue de 300 mil euros (6.3 millones de pesos), según la plataforma Transfermarkt. Cabe destacar que el futbolista fue seleccionado español en la categoría Sub-16.