Jesús Corona confirmó su fecha de retiro; ¿cuándo y contra quién será su último partido profesional?

Después de más de dos décadas bajo los tres postes, Jesús “Chuy” Corona puso fecha a su adiós del futbol profesional. El histórico guardameta confirmó que el partido entre Xolos de Tijuana y Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2025, será el último encuentro de su carrera.

La noticia no tomó del todo por sorpresa a los aficionados, pues desde hace meses se rumoraba que el portero planeaba su retiro. Sin embargo, el propio Corona lo confirmó en entrevista difundida por el reportero Said Rodríguez, donde expresó su agradecimiento tanto a Xolos como a la directiva encabezada por Jorgealberto Hank por permitirle cerrar este ciclo en un escenario especial.

¿Qué dijo Jesús Corona sobre su retiro?

“Estoy muy agradecido con Xolos de Tijuana que me da esta oportunidad, porque es algo que no se ve regularmente. Es algo motivante, me siento honrado”, declaró el arquero.

Corona, de 43 años, también aseguró sentirse tranquilo con la decisión: “Sé que marcará el final de mi carrera, me pone contento. Uno sabe cuándo inicia su carrera, pero no sabe cuándo es el último partido y en este caso podemos tener una fecha para el retiro. Después de 22 años he tomado esta decisión”.

¿Cuál es el legado de Jesús Corona en el futbol mexicano?

Considerado uno de los mejores porteros de México junto con Guillermo Ochoa, Corona dejó huella en Cruz Azul, club con el que conquistó la ansiada Liga MX en 2021, rompiendo una sequía de 23 años sin título. Además, levantó dos Copas MX, dos Supercopas MX, un Campeón de Campeones, una Liga de Campeones de Concacaf y fue parte del histórico oro olímpico en Londres 2012 con la Selección Mexicana.

Corona agradeció a los clubes en los que militó, a sus compañeros y a la afición cementera, a la que calificó como fundamental en su trayectoria: “Cruz Azul es el equipo con el que más años estuve en Primera División, le tengo un gran cariño y un gran respeto”.