Chivas buscaría a un ex mundialista para que le ayude a salir de este perturbador inicio en la Liga BBVA MX

Las Chivas pasan por un muy mal momento en la Liga BBVA MX. Ya se han disputado cinco jornadas, recordando que ellos tienen un partido pendiente ante Tigres, y pese a que se pensaba que el Rebaño no iría por ningún refuerzo, vuelva a tomar fuerza la llegada de Jesús “Tecatito” Corona. El exmundialista con la Selección Nacional de México podría ser una gran ayuda y más si no se le da oportunidad a Camberos o el canterano se va de la institución.

Desde antes de que regresara a México con el Monterrey, Corona sonaba para reforzar a las Chivas. Por una u otra razón no se dio, ya que el futbolista tiene un alto sueldo y eso era uno de los impedimentos para que reforzara al Guadalajara. Tras la derrota ahora ante Juárez, la directiva se está analizando muy bien cómo pueden ayudar al equipo.

Chivas en el actual campeonato solamente suma tres puntos de 15 disputados, producto de una victoria y tres derrotas. Hay que recordar que el juego ante los Tigres de la UANL de la Fecha 1 no se pudo llevar a cabo, pues le estaban haciendo modificaciones al Estadio AKRON de cara al Mundial del 2026.

Aunque Domenec Torrent, entrenador de los Rayados sí tiene considerado al “Tecatito”. Lo hizo titular en el Mundial de Clubes y en el inicio de la Liga BBVA MX también es uno de sus referentes. Si llega una buena oferta por el futbolista saldría de la institución, pues en el medio campo están repletos de jugadores de gran nivel.

Jesús Manuel Corona suma 315 minutos en las recientes jornadas con el Monterrey, ha sido titular en todos los partidos y está comenzando a recuperar su nivel. Al respecto de lo anterior, es complicado que en Rayados lo dejen salir. También hay que recordar que en algún momento Corona se hizo de palabras con un aficionado de Chivas y hasta le echó en cara que su equipo le rogó para que jugara con ellos.