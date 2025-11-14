Las lesiones que han marcado la carrera de JJ Macías

José Juan Macías ha sufrido duras lesiones a lo largo de su carrera. El jugador felino espera volver una vez más a las canchas para demostrar toda la capacidad que tiene.

Una de las lesiones que han marcado su trayectoria fue la que tuvo con Chivas en el año 2022: ligamento cruzado y más de 200 días fuera del campo. Otra vez con el Rebaño Sagrado sufrió un duro golpe en el futbol, cuando volvió a lesionarse del ligamento cruzado en febrero de 2023, lo que lo alejó de las canchas casi 300 días más.

Ahora sufre un nuevo revés en su carrera

J.J. Macías tendrá que esperar alrededor de 270 días para volver al campo, luego de una nueva lesión de ligamento cruzado que ocurrió en el duelo ante La Máquina de Cruz Azul. Efraín Juárez ha estado en el ojo del huracán por sus declaraciones tras la lesión de su delantero.

“Nosotros tendríamos que pedir la inhabilitación de Paradela. Mi equipo nunca se ha mostrado mala leche. Es futbol. Dejen de joder. Pumas no es un equipo que sea como lo quieren hacer ver, en eso hay que ser claros. No la he visto, la verdad que no la veo. Si vamos a hablar de eso, entonces nosotros también tendríamos que pedir la inhabilitación del último que se le cae encima a Macías”, dijo el entrenador felino.

Higuita acompañó al conjunto de la UNAM

Pumas prepara el duelo ante Pachuca por el Play-In y esta semana, por lo pronto, recibió una visita especial del portero colombiano René Higuita, quien se animó a hablar sobre el guardameta de Cruz Azul, Kevin Mier.

“Tuve la oportunidad de hablar con Kevin, muy tranquilo. Son cosas que pueden suceder en el futbol, pero esto debe dejar un mensaje para todos, incluso para el árbitro. Si una jugada tan peligrosa solo se castiga con amarilla, entonces algo no se está haciendo bien”, sentenció el histórico jugador cafetero.

