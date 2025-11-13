Este jugador se la ha rifado y tiene un excelente valor en el mercado, pero Gabriel Milito lo podría dejar ir

La realidad de las Chivas cambió notoriamente en los últimos meses de la mano de Gabriel Milito. Luego de un comienzo repleto de traspiés, el entrenador argentino recondujo la situación, silenció las críticas y metió al Rebaño Sagrado en la Liguilla . Pese a esto, no todos están felices en el club, y un jugador de las Fuerzas Básicas podría marcharse en el corto plazo.

Se trata del joven Yael Padilla, quien no tuvo la importancia que esperaba con Milito en el banquillo. Pese a brillar con la Selección de México Sub-20, el extremo de 19 años estuvo en cancha en el 2% de los minutos disputados por las Chivas en el Apertura 2025, según los datos del sitio Transfermarkt.

Instagram Yael Padilla / @yaelonsan

Si bien gran parte de la falta de minutos de Padilla se explica por su participación en el Mundial Sub-20, también es cierto que el entrenador apenas confió en él cuando lo tuvo a su disposición. Por eso, no tardaron en aparecer noticias sobre una posible salida.

El periodista Jesús Bernal anunció que el joven talento de Chivas es seguido de cerca por otro equipo de la Liga BBVA MX: ni más ni menos que el Toluca. Antonio Mohamed quiere mantenerse competitivo con los Diablos Rojos y esta contratación podría ser realmente beneficiosa a futuro.

Milito quiere hacer historia con Chivas

En estos momentos, el Guadalajara de Gabriel Milito es uno de los equipos más en forma del fútbol mexicano. Llevan con una impresionante racha de siete victorias en sus últimos ocho partidos y se transformaron en un serio candidato al título en los últimos meses.

Tras finalizar en la sexta posición en la Fase Regular del Apertura 2025, enfrentarán a Cruz Azul en los cuartos de final de la Liguilla. A falta de la confirmación oficial, el juego de ida en el Estadio Akron se llevaría a cabo el próximo jueves 27 de noviembre.