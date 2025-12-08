¡ALERTA! Mbappé sufre fractura en un dedo

El astro francés Kylian Mbappé sufrió una fractura en el dedo anular de la mano izquierda durante el partido de LaLiga contra el Celta de Vigo, pero estará presente en el duelo de Champions League entre Real Madrid y Manchester City. El delantero jugará con molestias, tal como lo hizo en el encuentro liguero, aunque protegido con vendajes especiales.

DIDIER DESCHAMPS sabe que hay mucha competencia alterna a su poderosa Selección de Francia, rumbo al Mundial de la FIFA 2026

¿Cuándo se juega el partido Real Madrid vs Manchester City?

El choque entre Real Madrid y Manchester City se disputará este miércoles 10 de diciembre de 2025 en el Estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a la sexta jornada de la fase de liga de la Champions League. El encuentro es clave para ambos equipos, que buscan consolidar su posición en la tabla y asegurar su clasificación directa a los octavos de final.

¿Cómo llegan Real Madrid y Manchester City para este encuentro?

Real Madrid: El equipo dirigido por Xabi Alonso ha tenido un semestre regular que lo mantiene en los primeros puestos. Gracias a los goles de Mbappé y el aporte de jóvenes como Arda Güler y Vinícius , el club blanco ocupa actualmente el quinto lugar en la tabla general de la Champions League , con 12 puntos tras cinco jornadas.

El equipo dirigido por ha tenido un semestre regular que lo mantiene en los primeros puestos. Gracias a los goles de y el aporte de jóvenes como , el club blanco ocupa actualmente el quinto lugar en la tabla general de la , con 12 puntos tras cinco jornadas. Manchester City: Los de Pep Guardiola han mostrado altibajos en esta fase de liga. Tras una derrota en casa ante el Bayer Leverkusen y resultados ajustados, se ubican en el noveno puesto de la clasificación, con 10 puntos, lo que los obliga a sumar en el Santiago Bernabéu para ubicarse entre los ocho mejores.

También te puede interesar:



La lesión de Mbappé no representa un riesgo grave, pero sí le genera dolor constante y riesgo de agravarse con un golpe. El cuerpo médico del Real Madrid ha decidido proteger la zona con vendajes y medicación, aunque el francés deberá soportar molestias durante el partido. Su compromiso de jugar pese a la fractura refleja la importancia del duelo y su papel como líder ofensivo del equipo.

El enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City es uno de los más esperados de la jornada 6. Dos de los clubes más poderosos de Europa se miden en un partido que puede definir el rumbo de la temporada.

