¡BOMBAZO! Cruz Azul acelera negociaciones por João Pedro

Un gran BOMBAZO sería para el conjunto del Cruz Azul si se concreta el fichaje del delantero brasileño naturalizado italiano João Pedro para esta temporada Clausura 2026. La Máquina se encuentra en negociaciones avanzadas con Atlético de San Luis y ejecutar la cláusula de rescisión lo que abriría la puerta a su salida del conjunto potosino, según información del periodista César Luis Merlo.

RESUMEN: Juárez vs Cruz Azul | J4 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

La directiva cementera busca reforzar su ataque tras las bajas recientes y ha puesto sus ojos en João Pedro, actual campeón de goleo de la Liga BBVA MX en el Apertura 2025, junto a la Hormiga González y Paulinho. El atacante de 33 años ha demostrado ser uno de los delanteros más efectivos del torneo, lo que lo convierte en una opción atractiva para un equipo que necesita recuperar fortaleza en la ofensiva.

TE PUEDE INTERESAR:



Aunque João Pedro renovó contrato con Atlético de San Luis hasta 2027, la cláusula de salida mantiene abierta la posibilidad de su fichaje. El monto ronda los 5 millones de dólares, cifra que Cruz Azul analiza seriamente pagar para hacerse de los servicios del goleador. En caso de que se ejecute, el club potosino no tendría margen para retenerlo.

¿Cuántos goles ha sumado Joao Pedro con el Atlético de San Luis?

Desde su llegada en julio de 2025, João Pedro se convirtió en pieza clave del ataque potosino. Con el conjunto del San Luis ha disputado 21 partidos en partidos oficiales donde ha anotado 15 goles, lo que le permitió coronarse como máximo artillero del torneo pasado con 11 anotaciones. Su capacidad para definir en el área y su experiencia internacional lo han consolidado como uno de los delanteros más respetados del futbol mexicano.

¿Cuál es su valor de Joao Pedro en el mercado?

De acuerdo con datos especializados, el valor de mercado de João Pedro se estima en 1.5 millones de euros, aunque la cláusula de rescisión es considerablemente más alta, reflejo de su importancia en el esquema de Atlético de San Luis y de su reciente renovación contractual.

La llegada de João Pedro representaría un golpe de autoridad en el mercado de fichajes y un alivio para la afición cementera, que ha exigido refuerzos de calidad.

