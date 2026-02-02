Esto pagaría Cruz Azul por Joao Pedro del Atlético de San Luis

El mercado de fichajes de la Liga BBVA MX sigue siendo un tema candente, y uno de los nombres que ha generado más expectación es el de Joao Pedro, delantero del Atlético de San Luis. Cruz Azul ha iniciado conversaciones para fichar al brasileño, quien ha demostrado su capacidad goleadora en el fútbol mexicano.

Joao Pedro llegó al Atlético de San Luis para el Apertura 2025 y rápidamente se convirtió en una de las figuras del equipo. En su primer torneo, se coronó campeón de goleo con 12 anotaciones, demostrando su capacidad para adaptarse al ritmo de la Liga BBVA MX y consolidarse como referente ofensivo. Su rendimiento ha generado interés de varios clubes, incluyendo a Cruz Azul, que busca reforzar su ataque de cara al Clausura 2026.

Esto vale Joao Pedro

La posible llegada de Joao Pedro a Cruz Azul se centra en el pago de su cláusula de rescisión, que se estima en alrededor de 5 millones de dólares.

La directiva de La Máquina estaría dispuesta a realizar un sacrificio económico importante para contar con los servicios del brasileño, quien podría ser la pieza clave para fortalecer el ataque celeste. Sin embargo, Joao Pedro ha declarado que se siente muy feliz en San Luis y que su prioridad es la estabilidad de su familia en territorio potosino. Esto podría complicar los planes de Cruz Azul, que tendría que convencer al jugador de que su proyecto es más atractivo que el de los potosinos.

Lo que le viene a la Máquina

Por ahora Cruz Azul viaja a Vancouver para su primer duelo en la Liga de Campeones de la Concacaf a mitad de semana, siendo el campeón vigente del torneo.

