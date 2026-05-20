ÚLTIMA HORA: Cruz Azul gana la final de ida del Clausura 2026 y ve cerca el título

El Cruz Azul Lagunas dio un paso importante rumbo al campeonato de la Zona A de la Liga TDP (Tercera División Profesional) tras vencer en la Final de Ida al Deportivo Delfines de Coatzacoalcos en un duelo que se definió en los minutos finales de la segunda mitad.

La Máquina encontró la recompensa en los minutos finales en un partido sumamente disputado y marcado por las complicadas condiciones climáticas.

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Después de fallar varias oportunidades claras durante el encuentro, fue hasta la segudna mitad donde Cruz Azul Lagunas de la mano de su dorsal 147, Nathan Sotelo, para convertirse en la gran figura de la noche al marcar un doblete que desató la euforia de la afición cementera y la banca del equipo. Cruz Azul Lagunas llega con ventaja en la serie por el título del Clausura 2026.

El conjunto de Lagunas, Oaxaca, mostró solidez durante gran parte del compromiso y aprovechó el impulso anímico de jugar en casa para tomar ventaja en una final que promete emociones hasta el último minuto.

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¿Cuándo y dónde se jugará la Final de Vuelta de la Liga TDP?

La Gran Final de Vuelta entre Deportivo Delfines de Coatzacoalcos y Cruz Azul Lagunas se disputará el próximo sábado 23 de mayo de 2026 en el Estadio Rafael Hernández Ochoa de Coatzacoalcos, Veracruz.

El encuentro comenzará a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, donde los Delfines buscarán remontar ante su gente para quedarse con el campeonato de la Zona A de la Liga TDP.

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