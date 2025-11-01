¡Johan Vásquez se queda sin técnico! Genoa destituye a Patrick Vieira

Luego de un desastroso arranque de temporada, el Genoa del mexicano Johan Vásquez anunció la destitución de Patrick Vieira como director técnico del equipo tras sumar apenas tres puntos, producto de igual número de empates, en sus primeros nueve compromisos de la Serie A.

Te puede interesar: Jugó en Premier League, fue campeón de Europa League y se retiró a los 26 años para convertirse en fotógrafo

Resumen del partido: Puebla 0 - 3 Cruz Azul | Jornada 16 | Apertura 2025

Genoa de Johan Vásquez destituye a Patrick Vieira

La decisión de destituir a Patrick Vieira llega luego de la derrota ante el recién ascendido Cremonese y previo al duelo de la Jornada 10 ante el Sassuolo y tras marchar en la última posición de la tabla.

"El Genoa anuncia que Patrick Vieira ya no es el entrenador del primer equipo. El club desea agradecer al entrenador y a su equipo la dedicación y profesionalidad que han demostrado a lo largo de su trabajo y les desea todo lo mejor en sus futuras carreras", informó la institución italiana.

La dirección técnica del primer equipo será asumida de manera interina por el asistente Roberto Murgita, quien será acompañado por Domenico Criscito como su auxiliar.

Además de Vieira, el Genoa también se despidió de Marco Ottolini, director deportivo de la institución quien será sustituido por Diego López.

El estratega francés llegó al equipo en noviembre del 2023 para sustituir a Alberto Gilardino y logró revertir la complicada situación que atravesaba el equipo por aquel entonces.

📝 Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l'allenatore della Prima Squadra.



La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro… pic.twitter.com/xwUK1E0Fge — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 1, 2025

Mario Balottelli reacciona a la destitución de Patrick Vieira del Genoa

El que no tardó en reaccionar a la destitución de Patrick Vieira como DT del Genoa fue Mario Balotelli, quien había sido marginado por el entrenador francés y finalmente presionado para que saliera del equipo.

"El karma es una pe... Dios ve y provee", escribió Balotelli en sus historias de Instagram. "Ahora el Genoa finalmente puede centrarse en las personas que realmente aman al club, a los aficionados y al escudo, y que creen profundamente en la idea de que el Genoa merece estar en la cima", continuó.

"El gran trabajo realizado de primera mano por Gilardino y Zangrillo no se ha perdido; simplemente fue utilizado de forma egoísta por quienes vinieron después, aprovechándose de lo que construyeron con esfuerzo, respeto y pasión. Explotaron el inmenso trabajo, el compromiso y la dedicación de Gilardino y Zangrillo sin comprender realmente su valor", sentenció el italiano.

Te puede interesar: ¡Está de vuelta! Nico Castillo es presentado con su nuevo equipo