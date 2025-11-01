¡Está de vuelta! Nico Castillo es presentado con su nuevo equipo

Nico Castillo está de vuelta al futbol, luego de un periodo de inactividad. El delantero chileno, de 32 años, con paso por Pumas, América y Necaxa en la Liga BBVA MX y equipos de Europa fue anunciado con su nuevo equipo y en breve será presentado oficialmente.

Nico Castillo fue anunciado con el City Soccer, su nuevo equipo

Nicolás Castillo fue anunciado este viernes 31 de octubre con el City Soccer FC, equipo de la United Premier Soccer League, equivalente a la Cuarta División de los Estados Unidos, y que tiene como cede Florida.

"¡Estamos emocionadísimos de anunciar que el jugador profesional Nico Castillo se ha unido al City Soccer FC! Su experiencia, habilidad y pasión serán clave para afrontar la Lamar Hunt US Open Cup", señaló el club a través de sus redes sociales.

La carrera de Castillo ha sufrido altibajos debido a las lesiones, principalmente por una trombosis arterial en la pierna derecha que lo afectó durante dos años y estuvo a punto de costarle el retiro de las canchas durante su paso por las Águilas.

El equipo más reciente de Castillo había sido el Santiago City de la Segunda División de Chile en el que militó durante tres meses hasta finalizar su contrato en julio de este año. Desde entonces no había tenido actividad hasta que fue contratado por el City Soccer FC.

Los equipos de Nico Castillo

Nico Castillo debutó con la Universidad Católica de Chile en 2012 y posteriormente militó en Brujas, Mainz, Frosinone, Pumas, Benfica, América, Juventude de Brasil, Necaxa y Santiago City.

Se espera que Castillo debute este sábado 1 de noviembre con el City Soccer FC en la US Open Cup, la Copa de Estados Unidos, en donde enfrentarán a Flames Palm Beach.

