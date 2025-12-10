John Cena lanza tristes declaraciones previo a su último combate en WWE

Restan unos días para que se lleve a cabo uno de los momentos más tristes en la historia reciente del deporte a nivel mundial. John Cena se dice listo para protagonizar su último combate en la WWE , aunque antes de esto lanzó unas declaraciones que pusieron tristes a sus fans.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

La intención de John Cena es retirarse definitivamente de la WWE, pues con 48 años entiende que ya no cuenta con la agilidad suficiente para seguir en la empresa, esto a la par de darle más importancia a su carrera como actor gracias a los importantes papeles que ha tenido hasta ahora.

¿Qué dijo John Cena tras su último combate en la WWE?

John Cena estuvo en el podcast de Joe Rogan Experience, en donde reveló más detalles de su carrera como luchador profesional de la WWE y en donde dejó unas declaraciones por demás tristes, asegurando que, tras este último combate, poco a poco los fanáticos comenzarán a olvidarlo.

Te puede interesar: Nahuel Guzmán y los mejores porteros extranjeros del futbol mexicano

Te puede interesar: Los juegos que no te puedes perder de la J6 de la Champions League

“Me retiraré el 13 de diciembre, ellos se moverán hacia el Royal Rumble y eso es un hecho, me olvidarán. Para el Royal Rumble, el camino a Wrestlemania, a nadie le importa un bledo. Tres semanas después de mi retiro, a nadie le va a importar un bledo”, explicó el luchador en su participación en este podcast.

Por supuesto que estas declaraciones generaron un eco importante en el mundo de las redes sociales. Y si bien un sector de la comunidad entiende que esta es la forma de actuar de la WWE, otros consideran que el legado de John Cena en este deporte a nivel mundial será prácticamente imborrable.

¿Cuándo y a qué hora ver el último combate de John Cena en la WWE?

Prepárate, pues la despedida está más cerca que nunca. John Cena tendrá su última lucha en la WWE en el evento llamado Saturday Night’s Main Event de este 13 de diciembre, mismo que comenzará en punto de las 18:00 horas (tiempo centro de México) a través de la cuenta de YouTube WWE en Español.