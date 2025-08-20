Ex primera selección de la NBA anuncia su retiro de manera sorpresiva

John Wall anunció oficialmente su retiro del baloncesto profesional, cerrando una carrera de once temporadas en la NBA . El base, elegido número 1 del draft de 2010 tras una destacada temporada en Kentucky, comunicó su decisión a través de un video y publicaciones en sus redes sociales en las que repasó momentos clave de su trayectoria y agradeció a equipos, compañeros y aficionados por el apoyo recibido.

Te puede interesar: Las estrellas que inaugurarán la temporada de la NBA

Wall se marcha como cinco veces All-Star y miembro del equipo All-NBA en 2017, logros que lo convirtieron en una de las figuras más electrizantes en la posición de base durante la primera parte de su carrera. Su juego caracterizado por velocidad, asistencias y capacidad para romper defensas dejó una huella particular en los Washington Wizards, franquicia con la que vivió sus temporadas más brillantes.

El Inmortal Desde Hollywood | Descubre ¿Qué campeón del mundo tuvo un detallazo con Jorge Campos?

¿Desde cuándo no tenía actividad John Wall en la NBA?

Las últimas etapas de su trayectoria estuvieron condicionadas por lesiones y varias temporadas fuera de las canchas; Wall no disputa un partido oficial desde la campaña 2022-23, cuando tuvo un paso breve por Los Angeles Clippers, y desde entonces permanecía como agente libre. En su comunicado reconoció que, aunque ama competir, ha llegado el momento de dar paso a “la siguiente etapa” en su vida profesional y personal.

¿Cómo fue la respuesta del mundo de la NBA tras el retiro de John Wall?

La respuesta de la comunidad del baloncesto fue inmediata: excompañeros, rivales y clubes emitieron mensajes de respeto y gratitud por su contribución al juego, mientras que la organización de los Wizards le dedicó un reconocimiento público tras el anuncio. Analistas y aficionados repasaron tanto sus grandes momentos incluyendo su liderazgo en Washington y actuaciones estelares en playoffs, como la sensación de que las lesiones impidieron que su carrera alcanzara su verdadera proyección.

Con su retiro, la liga pierde a una personalidad explosiva y mediática que, además de su producción dentro de la cancha, influyó fuera de ella en la cultura del baloncesto. Wall, que cumplirá 35 años el próximo mes, empezará ahora un nuevo capítulo lejos de las canchas, aunque su nombre quedará ligado a una era de la NBA marcada por su estilo de juego y su impacto en Washington.

Te puede interesar: BOMBAZO: Los Lakers firma a uno de los mejores jugadores de la NBA