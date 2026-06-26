CONFIRMADO: Leyenda de Selección Nacional se RETIRA tras quedar ELIMINADO del Mundial 2026

La Selección de Haití ha quedado eliminada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego de perder sus tres partidos de la Fase de Grupos ante Escocia, Brasil y Marruecos en el Grupo C, el conjunto caribeño no pudo sumar puntos ocupando el fondo del sector.

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Tras la derrota contra el cuadro de 'Los Leones del Atlas', la Selección de Haití ha despedido a una de sus leyendas, pues el guardameta, Johny Placide, se ha retirado del arco de su país con 38 años de edad.

MÈSI, KAPI. 🇭🇹🧤



85 seleksyon. Plis pase 15 lane ap sèvi peyi w. Yon kapitèn ki te mennen Grenadye yo retounen nan Koup di Mond la apre 52 lane.



Mèsi pou tout arè yo, tout sakrifis yo ak tout sa ou fè pou drapo a. Eritaj ou pap janm efase. Foul lòv, Kapi! 💙❤️ pic.twitter.com/F0tEnexvsL — Fédération Haïtienne de Football (@fhfhaiti) June 25, 2026

"¡Gracias, capitán! 85 selecciones. Más de 15 años sirviendo a tu país. Un capitán que llevó a los Grenadiers de vuelta a la Copa del Mundo después de 52 años. Gracias por todos los arranques, todos los sacrificios y todo lo que hiciste por la bandera. Tu legado nunca será borrado. ¡Gran amor, Capitán!", se lee en el posteo del equipo nacional.

Tras disputar su primera Copa Mundial, el portero deja el puesto bajo los tres postes con una marca de 85 partidos defendiendo la portería de su país. A lo largo de su estancia como capitán de la Selección de Haití, Johny Placide vio 21 partidos jugados correspondientes a Eliminatorias para las Copas Mundiales, 13 juegos amistosos, 12 encuentros de Copa Oro, 15 duelos de Liga de Naciones de Concacaf, 13 compromisos de la Copa del Caribe, 4 juegos de Clasificatorias a la Liga de Naciones de Concacaf, tres partidos de Copa América y tres encuentros en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Bajo el arco de la Selección de Haití, el guardameta tuvo 25 encuentros manteniendo la portería en cero y recibió 107 anotaciones.

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