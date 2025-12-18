La ESTRELLA americanista que extendería su contrato 6 meses más

En el América, los cierres de torneo rara vez transcurren en silencio. Cuando no hay partido, la conversación se traslada de inmediato a lo que ocurre fuera de la cancha; y, cuando la información es escaza, cualquier versión toma fuerza y enciende el debate. En estas semanas, basta un indicio para que la afición construya teorías, se multipliquen las interpretaciones en redes y el vestidor reciba preguntas constantes sobre planes, continuidades y decisiones que, muchas veces, todavía no se han comunicado de manera formal.

Jonathan Dos Santos extendería su contrato 6 meses

Múltiples reportes indican que Jonathan Dos Santos se quedaría en América y renovaría su contrato por un periodo corto de seis meses, con la intención de asegurar su presencia rumbo al Clausura 2026. La información coincide en el punto de que el mediocampista no colgaría los botines todavía, al menos no en este cierre de año.

La extensión que sería por seis meses, llevaría el vínculo hasta mediados de 2026, un movimiento que, en el papel, suena práctico para ambas partes: América conserva una pieza con experiencia y el jugador mantiene continuidad sin atarse a un contrato largo. En Coapa ya existe antecedente de acuerdos por semestre, con cláusulas que permiten ampliar el plazo, así que el escenario no luce descabellado, aunque todavía falte el anuncio formal.

Una de las razones para su extensión sería el Mundial 2026

Otra razón que explicaría esta posible extensión es el escenario de cara al Mundial 2026 ya que varias piezas clave del América podrían dejar el club meses antes para concentrarse con el combinado azteca, lo que reduciría alternativas en plena competencia de cara a la liguilla. En ese contexto, Jonathan Dos Santos se mantendría como una opción de respaldo y equilibrio para reforzar la media cancha ante un periodo con potenciales ausencias y rotaciones obligadas.