ÚLTIMA HORA: América ya habría cerrado a este jugador que cuesta baratísimo en el mercado

El Club América ya comenzó con el plan de reestructuración de cara al comienzo del Clausura 2026, torneo donde buscarán regresar a la final de la Liga BBVA MX tras no haber conseguido el objetivo durante el Apertura 2025. Mientras toda la plantilla se pone a punto en la pretemporada , la directiva azulcrema habría cerrado la firma de un jugador que podría ser vital para André Jardine en el próximo año.

América firma la renovación de Jonathan dos Santos

De acuerdo a distintos reportes, las Águilas llegaron a un acuerdo para extender el contrato de Jonathan dos Santos, el cual expiraba el 31 de diciembre de 2025. El mediocampista mexicano de 35 años habría extendido su vínculo hasta junio del año próximo, es decir, por todo el Clausura 2026. Desde Coapa piensan al ex FC Barcelona como una pieza importante de recambio ante un calendario inusual.

Jonathan dos Santos renovaría con el América|Crédito: Mexsport

Esta renovación de Dos Santos sigue una tendencia que viene repitiéndose desde hace varios torneos. Resulta que esta sería la tercera ocasión en que el hermano menor de los Dos Santos firma una extensión de contrato por solo un semestre. Desde la directiva están sujetos al presente de Jonathan, quien podría pensar en retirarse del futbol profesional en un futuro no muy lejano.

Jonathan dos Santos podría tener protagonismo gracias a la Copa Mundial de la FIFA

El Clausura 2026 será un torneo atípico debido a que se jugará previo al inicio del Mundial. En este contexto, el América prevé que varios de sus futbolistas serán requeridos por Javier Aguirre para formar parte del proceso mundialista de la Selección Mexicana. En este contexto, la continuidad de Dos Santos tiene como objetivo cubrir posibles bajas como Erick Sánchez o el propio Álvaro Fidalgo, quien se integraría a México en 2026.

El precio de Jonathan dos Santos está en su piso histórico

Desde su debut como profesional en el año 2012, Jonathan dos Santos jamás había tenido un valor de mercado tan bajo. Según Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, el centrocampista azulcrema posee un precio de 400 mil euros. Su máximo histórico lo alcanzó en el año 2017, cuando su ficha estaba tasada en 8 millones de euros jugando para el Villarreal de España.