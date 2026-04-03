Llegó a Chivas, apenas debutó y la afición ya lo quiere fuera del club: “Es una estafa”

El fin de semana pasado, en medio de la Fecha FIFA rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, Chivas aprovechó para disputar un duelo amistoso frente al Atlas en suelo norteamericano. Este juego terminó en favor del Guadalajara, aunque las sensaciones no fueron del todo perfectas.

La apuesta de Chivas por su cantera

Y es que, si bien el Rebaño se llevó el triunfo frente a su acérrimo rival, la realidad es que algunos fanáticos no quedaron del todo satisfechos con Jonathan Pérez, el último refuerzo que trajo Chivas para esta temporada que apenas vivió sus primeros minutos con la casaca rojiblanca.

¿Por qué Jonathan Pérez, nuevo refuerzo de Chivas, fue criticado en redes?

Este partido sirvió para que Gabriel Milito le concediera minutos a jugadores que no son titulares en la Liga BBVA MX y uno de ellos fue precisamente Jonathan Pérez, quien hizo su debut con el Rebaño Sagrado luego de haber sido fichado directamente del futbol de la MLS.

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🚨🎙️: #𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄𝐕𝐈𝐒𝐓𝐀 | “(Irle a Chivas) es una herencia de mis papás. 𝗧𝗼𝗱𝗮 𝗺𝗶 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮 𝗹𝗲 𝘃𝗮 𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝗖𝗵𝗶𝘃𝗮𝘀. Desde morro he apoyado al Rebaño.”



—— Jonathan Pérez



𝗟𝗢 𝗤𝗨𝗘 𝗘𝗦 𝗦𝗘𝗥 𝗖𝗛𝗜𝗩𝗔 𝗗𝗘𝗦𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗨𝗡𝗔. pic.twitter.com/cpTgB0fOwx — Chivas Galaxy (@ChivasGalaxy) February 10, 2026

Tristemente para su causa, su debut generó sensaciones negativas entre algunos seguidores de Chivas en las redes sociales. Jonathan Pérez disputó 45 minutos, mismos que fueron suficientes para que decenas de aficionados consideraran que su fichaje pudo haberse tratado de un error de la directiva.

En este punto, cabe mencionar que Pérez viene de una recuperación prolongada y sin haber disputado pretemporada tras una lesión que le impidió ser regular en las últimas semanas. Por tal motivo, otro sector de la afición pidió paciencia para el nuevo refuerzo, quien pese a ser extremo por derecha esta vez fue utilizado como carrilero por el costado izquierdo.

¿Cuáles son los próximos juegos de Chivas en el Clausura 2026?

Será este domingo cuando Chivas se enfrente a Pumas como parte de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Posteriormente, el Rebaño Sagrado cerrará la temporada regular enfrentando a cuatro rivales más, mismos que son Tigres, Puebla, Necaxa y Xolos de Tijuana.