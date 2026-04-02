¿WWE en decadencia? Este es el dato que comprueba que la empresa está en un bache de ideas

Estamos a poco más de 15 días para que se lleve a cabo Wrestlemania 42, el evento más importante que la WWE tiene a lo largo del año. Curiosamente, un punto a detallar guarda relación con la longevidad de cada uno de sus luchadores, mismo que ha hecho que el nivel en los combates descienda de forma paulatina.

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La WWE atraviesa por una crisis de creatividad que ha hecho que, actualmente, los campeones masculinos más importantes de la empresa tengan una edad avanzada, lo cual impide que los nuevos rostros se puedan consolidar en un futuro a corto, mediano e, incluso, largo plazo.

¿Cuál es el problema con los campeones actuales de la WWE?

A unos días para el comienzo de Wrestlemania 42, vale decir que, actualmente, la WWE cuenta con estrellas en sus campeonatos más importantes que superan los 40 años, una edad que impide que puedan ser el rostro de la industria durante un tiempo lejano como ocurría en el pasado.

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Los ejemplos más claros de lo anterior son CM Punk y Cody Rhodes, quienes son los campeones de peso pesado e indiscutible y que llegarán a Wrestlemania 42 con 47 y 40 años, respectivamente. De hecho, sus rivales por los cinturones, Roman Reigns y Randy Orton, tienen 40 y 46 años también.

Esta situación, incluso, afecta a Penta, quien con 41 años es Campeón Intercontinental de la WWE. Otros casos son los campeonatos en parejas que cuentan con luchadores que superan los 40 años y, finalmente, está Sami Zayn, quien con 41 primaveras recientemente logró el Campeonato de los Estados Unidos.

¿Cuándo será Wrestlemania 42?

A pesar de los problemas que la WWE ha enfrentado para tener una cartelera decente, todo indica que Wrestlemania 42 sí será un éxito a nivel taquillas. Ante ello, debes saber que el magno evento de la empresa se llevará a cabo el fin de semana del 18 y 19 de abril del 2026.