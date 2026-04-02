Fue figura en Qatar 2022; hoy sería la sorpresa de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Comienza la cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma que se espera sea una de las más espectaculares de las últimas décadas. Ante ello, la Selección de México podría sorprender con un jugador que fue estrella hace cuatro años; es decir, en Qatar 2022.

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Después de los últimos dos duelos de preparación ante Portugal y Bélgica, el Vasco Aguirre cada vez tiene menos dudas respecto a lo que será su lista final para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ahora bien, ¿qué jugador podría ser la gran sorpresa luego de meses de ausencia por lesión?

¿Luis Chávez, figura en Qatar 2022, estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Fue el fin de semana pasado cuando Luis Chávez, mediocampista mexicano, regresó a las actividades en un duelo de preparación del Dinamo Moscú. Esta situación se da prácticamente nueve meses después de que sufriera una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

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En otras palabras, el futbolista de 30 años regresó a las canchas prácticamente a dos meses para que se lleve a cabo la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que tiene el tiempo suficiente para sumar minutos y encontrar cierta regularidad de cara a lo que será este evento en México, Estados Unidos y Canadá.

Cabe mencionar que, en reiteradas ocasiones, Javier Aguirre ha mencionado que esperará el mayor tiempo posible a los lesionados que podrían regresar a tiempo para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esto abre las puertas no solo a Luis Chávez, sino a otros elementos como Gilberto Mora y Santiago Giménez.

¿Luis Chávez fue el mejor jugador de México en el Mundial pasado?

Si bien la Selección Mexicana no superó la primera ronda de Qatar 2022, es una realidad que, en términos individuales, Luis Chávez fue el jugador que más sobresalió no solo por la cantidad de minutos en el campo, sino por haber anotado un impresionante gol de tiro libre en el triunfo de la Selección frente a Arabia Saudita.