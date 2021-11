“Me obligaban a tomar pastillas”, asegura futbolista francés

Garra Dembelé abrió la caja de pandora, el ex futbolista francés aseguró que a lo largo de su carrera fue obligado a ingerir sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento.

Su relato

El delantero, nacido en 1986 y retirado desde el 2017, habló para el documental “Broken Fates” (Destinos Rotos) producido por el diario L´Équipe. Ahí, la ex promesa del futbol francés que quedó en eso, no se guardó nada.

Su paso por la selección

Garra Dembelé fue parte de las selecciones menores de Francia, aunque después decidió representar a Mali a nivel de mayores. En su juventud era señalado como uno de los grandes talentos que asistían al centro Clairefontaine (sede de las selecciones francesas), pero penosamente su historia culminó como otro más que pudo haber sido y no fue.

Consumo de sustancias prohibidas

“En Bulgaria (en ese país jugó para el Lokomotiv Plovdiv y el Levski Sofia), cuando terminábamos los partidos de Europa League, tomábamos infusiones. Justo después del juego, me tomaba productos que no sabía exactamente qué eran. En Alemania, cuando estaba en el Friburgo, tenía productos en mi cuerpo que estaban prohibidos en el país. En realidad estaba dopado y tenía hormonas en mi cuerpo”, contó el delantero sin tapujos.

Su paso por el fútbol búlgaro

En su periodo con el Levski Sofia, Garra Dembelé vivió su mejor etapa como goleador tras festejar 36 anotaciones en 39 partidos. Una cantidad de locura sin dudas que, por supuesto, no necesariamente está relacionada con las sustancias que le daban para mejorar físicamente.

Si no consumia las pastillas lo multaban

Sobre lo vivido en territorio alemán, el seleccionado nacional de Mali contó que el consumo de las sustancias no era opcional: “tenía una cajita con mi número. Tuve que tomar unas 10 pastillas después del entrenamiento. Ni siquiera sabía qué era. No lo sabía. No tuve más remedio que tomármelas porque, de lo contrario, me multaban”, relató el hoy ex futbolista.

Nunca un resultado positivo

Finalmente, Garra Dembelé describió que cada vez que le tocaba asistir a un control antidopaje, asistía con mucho miedo. Pero que, como corresponde, siempre orinaba sin hacer trampas y, para su sorpresa, nunca apareció ningún resultado positivo.