Carlos Alcaraz y la polémica por las pastillas que consume

La polémica se hace presente entre los aficionados del US Open luego de que Carlos Alcaraz recibió un frasco con unas pastillas en su encuentro en el Grand Slam de Nueva York.

El español se mantiene firme en la defensa del título, pero la polémica se desató en redes. Luego de que en uno de sus descansos, uno de los integrantes del equipo de Alcaraz le diera un frasco a uno de los recogebolas.

La polémica que envuelve a Carlos Alcaraz

El cual fue entregado al tenista español. Las redes se llenaron de comentarios en torno a que si esta situación hubiera sucedido con Novak Djokovic todos los aficionados al tenis estrían acusándolo de doping o alguna situación por el estilo, pero tal parece que Alcaraz atraviesa por un cuadro gripal, al igual que varios otros jugadores durante este US Open, por ello recibió este tipo de medicamentos.

Carlos Alcaraz cumplió los pronósticos y ya se encuentra en los cuartos de final del US Open 2023. Es ahora cuando le vienen las mayores curvas de lo que llevamos de torneo para él, puesto que su próximo rival será Zverev.

“Sinceramente, no he sentido nada diferente al llegar aquí. Intento no pensar que soy el campeón defensor. Me centro en mi juego y lo que tengo que hacer en pista. Nada me importa más que jugar a mi nivel y ser feliz con la manera en la que juego. Eso es lo único que me importa. Toda la presión que la gente me quiere poner encima, la echo fuera. La elimino de mi cabeza y me centro en mi juego”, dijo el murciano sobre la presión por defender el título.

También, fue cuestionado sobre el vendaje de sus piernas.

“Jugar un Slam es muy duro. Juegas varios partidos muy duros en dos semanas. Es normal sentir algo de dolor en el cuerpo y debes prevenir. No es nada serio, es solo prevención. Sentí algo de dolor en la pierna izquierda, pero como digo, no es importante”, sentenció el español.

