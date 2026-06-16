Fue FIGURA de Pumas y se despide con un emotivo mensaje a horas de ser presentado con su nuevo equipo

Terminó la etapa de Jordan Carrillo con los Pumas de la UNAM y a través de un emotivo mensaje compartido en redes sociales el centrocampista mexicano se despidió del conjunto universitaria antes de marcharse a las Chivas en donde será presentado como refuerzo para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX,.

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Jordan Carrillo se despide de Pumas con un emotivo mensaje

Jordan Carrillo dejó una grata impresión en la afición del conjunto Auriazul al convertirse en uno de los elementos claves para que los Pumas llegaran a la Final del Clausura 2026, además de marcar los goles que clasificaron a los Universitarios en la instancia de Liguilla.

Pero su paso por los Pumas también dejó una huella imborrable en Carrillo quien emitió un mensaje en sus redes sociales en donde agradeció al equipo y a la afición por su estancia en el equipo.

"Quiero agradecer de corazón por abrirme las puertas cuando más lo necesitaba y por devolverme la confianza, la ilusión y la alegría de jugar al fútbol. En esta institución volví a disfrutar cada entrenamiento, cada partido y cada minuto dentro de la cancha", escribió Carrillo en sus redes sociales.

"Gracias a la directiva, al cuerpo técnico, al staff, a mis compañeros y a todas las personas que forman parte de este gran club. Desde el primer día me hicieron sentir en casa y siempre estaré agradecido por el apoyo, el cariño y la confianza que depositaron en mí".

"A la afición universitaria, gracias por estar siempre. Por alentar sin descanso, por exigirnos a dar lo mejor y por demostrar, partido tras partido, la grandeza de estos colores. Me llevo recuerdos inolvidables, amistades para toda la vida y la certeza de que Pumas es una institución enorme, con una identidad única y una pasión que jamás se olvida".

"Me voy con el corazón lleno de gratitud y profundamente orgulloso de haber defendido este escudo. Di todo de mí cada vez que tuve la oportunidad de representarlo, y eso es algo que me acompañará para siempre".

"Gracias por todo, Pumas. Les deseo mucho éxito en todo lo que venga y estaré siempre agradecido por haber sido parte de esta historia", concluyó Carrillo.

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