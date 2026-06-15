Las imágenes de su lesión en Pumas fueron escalofriantes pero ahora aseguran que jugaría el debut del Mundial 2026
Todos los caminos apuntan a que sería candidato para jugar en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Tras las imágenes de la lesión que dieron la vuelta a las redes sociales y preocuparon tanto mucho a Pumas UNAM y a su selección, nadie esperaba lo que hoy es un secreto a voces. Tras un fuerte choque en la final de la Liga BBVA MX, muchos pensaron que podría quedarse fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Pero hoy sorprende su recuperación.
Aunque nadie esperaba verlo evolucionar tan rápido, Adalberto "Coco" Carrasquilla dejó atrás su lesión y podría jugar. A pocos días del debut de Panamá en el Mundial, reportes procedentes de Canadá indican que el mediocampista ya regresó a los entrenamientos.
De esta manera, el futbolista del Club Universidad Nacional que había tenido que ser reemplazado en Pumas - Cruz Azul, hoy mantiene posibilidades de estar disponible para enfrentar a Ghana el próximo 17 de junio en Toronto.
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Adalberto Carrasquilla se acerca al debut de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La recuperación del futbolista panameño es seguida de cerca por el cuerpo técnico encabezado por Thomas Christiansen. De acuerdo con medios de Panamá, Carrasquilla ya volvió al campo para realizar ejercicios físicos. Aunque todavía no trabaja al mismo ritmo que el resto de sus compañeros, muestra evolución.
@jalberebel
El llanto de Adalberto “Coco” Carrasquilla 🥺 El panameño recibió una fuerte entrada de Amaury García, el atacante corre riesgo de perderse el mundial. Final Pumas vs Cruz Azul.♬ sonido original - Jalberebel
En los últimos días Carrasquilla ha generado optimismo dentro de la concentración canalera. Hasta ahora, la Federación Panameña de Futbol no ha confirmado oficialmente su disponibilidad para el encuentro frente a Ghana.
La lesión que encendió las alarmas en la final entre Pumas y Cruz Azul
La preocupación surgió durante la final de la Liga MX disputada en el Estadio Olímpico Universitario. Carrasquilla sufrió una lesión tras un choque con Amaury García. La acción obligó al técnico Efraín Juárez a sacarlo del campo.
Panamá espera a su figura para un partido clave
Dentro del plantel existe confianza en que el mediocampista pueda recuperarse a tiempo. Édgar Bárcenas reconoció que lo esperan. “Nos gustaría que esté al cien por ciento. Lo esperamos con los brazos abiertos”, comentó. La presencia de Carrasquilla es clave en el grupo de Panamá, Inglaterra, Croacia y Ghana.