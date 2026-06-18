JORGE CAMPOS “EL INMORTAL” RECIBE HISTÓRICO HONOR en el México vs Corea del Sur | Mundial FIFA 2026

Jorge Campos, una de las máximas leyendas del futbol mexicano, ofrece su análisis previo al partido entre México y Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026. “El Inmortal” habla sobre las claves tácticas del encuentro, el momento que vive la Selección Mexicana y los jugadores que podrían marcar la diferencia. No te pierdas la opinión de una voz autorizada antes de uno de los partidos más importantes para el Tricolor en la fase de grupos.

