El ídolo de Pumas que se robó el show en el México vs Portugal

Jorge Campos se roba el show siempre que aparece en una cancha de futbol. El ídolo universitario se dio un espacio en el duelo amistoso entre México y Portugal para saludar al presidente de Pumas, Luis Raúl González.

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La Selección Azteca empató ante los europeos y para Javier Aguirre fue un juego de mucho aprendizaje y mejora en su proceso.

"Lo he dicho hasta el cansancio, aquí hay que tener pantalones, nos pide ganar, jugar bien y ahí quiero que el jugador no se esconda que pida la pelota, que no pida el cambio porque le dio un calambre que muestre personalidad”, expresó el estratega de la Selección.

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La Selección Mexicana tiene mucho por mejorar

Por otro lado, se animó a hablar de la actuación de jugadores como Álvaro Fidalgo ante los portugueses.

"Me gustó, me gustó su personalidad para pedir la pelota, él hace buenas conducciones hacia adelante, no pierde un balón. Yo creo que Álvaro se integró rápidamente, es uno más de este grupo y sí, sí me gustó”, dijo el DT de México.

Finalmente, se refirió al tema de la portería en la Selección Nacional.

“Tiene cuatro o cinco partido con la portería a cero, está cogiendo minutos, está cogiendo confianza, todavía hoy un par de despejes que ya le dije ahora, pero me está gustando el trabajo que hace Tala, que hace Memo y que hace Acevedo, en la portería ya lo eh dicho más de una vez, estoy muy tranquilo”, sentenció.

Lo que sigue para la Selección Azteca

México enfrentará a Bélgica en su siguiente partido amistoso, un duelo que podrás disfrutar por los distintos espacios de Azteca Deportes.

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