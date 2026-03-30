Buenas noticias para la Selección Azteca; Así fue el regreso de Luis Chávez a las canchas

El regreso de Luis Chávez a las canchas marca un momento significativo tanto en su carrera como en las aspiraciones de la selección mexicana rumbo a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. El mediocampista volvió a tener actividad en el triunfo del Dinamo de Moscú por 5-0 frente al FC Tver en un encuentro amistoso, poniendo fin a una ausencia de aproximadamente nueve meses.

La inactividad del jugador se debió a una de las lesiones más complejas en el deporte: una rotura del ligamento cruzado anterior, sufrida en junio de 2025 mientras trabajaba con la selección mexicana. Este tipo de lesión no solo requiere cirugía, sino también un proceso de rehabilitación largo y exigente que pone a prueba tanto la condición física como la fortaleza mental del futbolista.

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Durante su recuperación, Chávez estuvo alejado de la competencia oficial, perdiéndose partidos clave tanto en el fútbol ruso como en el entorno de la selección nacional. Su rehabilitación incluyó meses de trabajo progresivo, enfocado en recuperar fuerza, estabilidad y confianza en la rodilla afectada. El proceso fue seguido de cerca por especialistas, conscientes de la importancia de evitar recaídas.

Su reaparición, aunque limitada en minutos, representa un paso fundamental. Más allá del resultado abultado del partido, lo relevante fue verlo nuevamente en el terreno de juego, retomando sensaciones y comenzando a recuperar ritmo competitivo. El propio mediocampista ha reconocido que aún no se encuentra en su mejor nivel, pero este primer paso resulta clave en su camino de regreso.

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A medida que se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026, el nombre de Chávez vuelve a cobrar relevancia. Su calidad técnica, visión de juego y experiencia internacional lo colocan como una opción interesante para el combinado mexicano, siempre y cuando logre consolidar su recuperación en los próximos meses.

