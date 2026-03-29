La prensa portuguesa sorprendida por el trato a Paulinho en el Estadio Banorte

La reapertura del Estadio Banorte (antes conocido como el Estadio Azteca) para el partido de preparación entre las selecciones México y Portugal que culminó con un empate a cero goles, no solo fue un ensayo de cara a la fiesta mundialista, sino el escenario de un fenómeno pocas veces visto en el futbol: un jugador rival ovacionado por la afición local. El protagonista fue Paulinho, el delantero del Toluca, cuya entrada al campo desató una reacción que ha dejado boquiabierta a la prensa portuguesa.

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"Paulinho, Paulinho": El grito que retumbó en el Banorte

Al minuto 63, cuando Roberto Martínez decidió darle entrada al atacante del actual campeón de la Liga MX en sustitución de Gonçalo Ramos, el estadio estalló. No hubo abucheos para el rival, sino un estruendoso coreo de su nombre que recorrió las gradas del Coloso de Santa Úrsula.

Medios lusos como A Bola y O Jogo destacaron con asombro la "conexión mística" del delantero con el público mexicano. "Paulinho jugó como visitante, pero se sintió como el dueño de la casa", reseñó la prensa de Lisboa, subrayando que es inusual ver a una afición tan apasionada como la mexicana rendirse ante un jugador que viste la camiseta contraria, simplemente por el respeto ganado en la Liga MX.

Paulinho: "México es seguro"

Más allá de lo futbolístico, Paulinho se ha convertido en una suerte de "embajador" para sus compañeros de selección. Según trascendió tras el encuentro, varios jugadores europeos, incluyendo figuras como Bruno Fernandes y João Félix, mostraron curiosidad y cierta reserva sobre la vida en México antes de aterrizar.

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Paulinho fue tajante con ellos: "México es un país que te abraza si te entregas". El delantero les explicó que, contrario a los prejuicios externos sobre la seguridad, él se siente plenamente seguro y respetado en el país. "Les dije que pueden estar tranquilos, que la gente aquí es apasionada pero noble. Lo que viví hoy en el estadio es la prueba de que, si trabajas bien, México te considera uno de los suyos", confesó el jugador tras el empate 0-0.

Paulinho al campo 🤩



El delantero del Toluca tendrá minutos en el México vs Portugal 🇲🇽🆚🇵🇹#MiSelecciónAzteca #MexicoVSPortugal #ChorizoPower



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¿Paulinho desdeñó al Estadio Banorte?

Al ser cuestionado sobre sus sensaciones en el Estadio Banorte y la ovación, Paulino agradeció el gesto, pero también fue muy honesto.

“Yo sé que es un estadio mediático, histórico no sólo para el futbol mexicano, también para todo el mundo el futbol mundial. Está bonito, hermoso, pero todavía no lo cambiaba por el Nemesio”, culminó el delantero portugués.

